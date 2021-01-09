【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】走出沙漠 購廉價食材

每次看見穆罕默德的三哥，從城市大量購買食材回家，我也感到驚訝。穆罕默德說，雖然沙漠有商店，但售價較貴，而且不是所有居住沙漠的人有汽車代步，但搭巴士時間較耐又不方便，部分人只可在沙漠內購買用品。

今早穆罕默德的媽媽說家中的食材存貨不多了，早餐後穆罕默德開車到最近的城市梅祖卡逛市場。由於我們離開沙漠，所以亦要載上口罩，如被警察捉到，就需罰30元拉姆迪(即港幣約250元)。

梅祖卡市場很大，清晰分為乾濕貨區。我們決定先購買蔬果，在眾多檔口遊來遊去後，最後在同一檔口裏購買全部蔬果，包括青豆，蕃茄，薯仔，紅白蘿蔔，洋蔥，翠綠瓜，香蕉，紅石榴，柑，茄子，蘋果...等。 之後再要購買麵粉等乾貨，我們行了多間乾貨店格價，仍未合適，穆罕默德說肚餓了，午餐後再逛逛看看。

這次終於找一間乾貨商店掃貨，先購2包5O kg的麵粉，他說麵包是主糧，這50kg的麵粉可做多次麵包。 （是的，一日三餐，如白飯一樣)。他知道我想吃通心粉，又取了一袋25 kg的通心粉；我們又買了沙甸魚，牛奶，芝士，朱古力醬，洗衣粉....等。新鮮走地雞隨處有售，又買了2隻，也不用100元拉姆迪(港幣85元)，同時也買了2排50隻雞蛋，這天全日在市場逛街入貨，所有物品已塞滿車尾廂，看見也感覺跨張。購買這些食材物資，只花了1,200拉姆迪（港幣約1,100元），確實便宜。

▲ 麵粉是搓揉麵包主要糧食，1包50kg 麵粉，只售港幣110元。

我們返到家中已傍晚了，家裹的婦孺急忙幫忙從車廂將食材搬出，不久，在廚房看見她們將剛買回來的瓜菜用水清潔後抹乾，穆罕默德說，由於市場不清潔，我們習慣清洗後才放入雪櫃。雖然這天忙著，但這刻我們又去商店打桌球消閒休息。

▲ 車廂滿裝食材

▲ 妹妹(Khadija)忙著洗淨食材放入雪櫃。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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