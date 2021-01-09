  • 9°C
香港時間 : 2021109日 (六) 10:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】走出沙漠 購廉價食材

名人薈萃 09:29 2021/01/09

分享：

每次看見穆罕默德的三哥，從城市大量購買食材回家，我也感到驚訝。穆罕默德說，雖然沙漠有商店，但售價較貴，而且不是所有居住沙漠的人有汽車代步，但搭巴士時間較耐又不方便，部分人只可在沙漠內購買用品。

今早穆罕默德的媽媽說家中的食材存貨不多了，早餐後穆罕默德開車到最近的城市梅祖卡逛市場。由於我們離開沙漠，所以亦要載上口罩，如被警察捉到，就需罰30元拉姆迪(即港幣約250元)。

梅祖卡市場很大，清晰分為乾濕貨區。我們決定先購買蔬果，在眾多檔口遊來遊去後，最後在同一檔口裏購買全部蔬果，包括青豆，蕃茄，薯仔，紅白蘿蔔，洋蔥，翠綠瓜，香蕉，紅石榴，柑，茄子，蘋果...等。 之後再要購買麵粉等乾貨，我們行了多間乾貨店格價，仍未合適，穆罕默德說肚餓了，午餐後再逛逛看看。

這次終於找一間乾貨商店掃貨，先購2包5O kg的麵粉，他說麵包是主糧，這50kg的麵粉可做多次麵包。 （是的，一日三餐，如白飯一樣)。他知道我想吃通心粉，又取了一袋25 kg的通心粉；我們又買了沙甸魚，牛奶，芝士，朱古力醬，洗衣粉....等。新鮮走地雞隨處有售，又買了2隻，也不用100元拉姆迪(港幣85元)，同時也買了2排50隻雞蛋，這天全日在市場逛街入貨，所有物品已塞滿車尾廂，看見也感覺跨張。購買這些食材物資，只花了1,200拉姆迪（港幣約1,100元），確實便宜。

麵粉是搓揉麵包主要糧食，1包50kg 麵粉，只售港幣110元。

我們返到家中已傍晚了，家裹的婦孺急忙幫忙從車廂將食材搬出，不久，在廚房看見她們將剛買回來的瓜菜用水清潔後抹乾，穆罕默德說，由於市場不清潔，我們習慣清洗後才放入雪櫃。雖然這天忙著，但這刻我們又去商店打桌球消閒休息。

車廂滿裝食材

妹妹(Khadija)忙著洗淨食材放入雪櫃。

 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

更多當港女遇上摩洛哥小子@Apple (陳偉嫦）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

最新專欄文章 更多

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】到馬拉客什觀光
2020/12/18
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】到馬拉客什觀光
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥红色之城 馬拉客什
2020/12/12
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥红色之城 馬拉客什
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】未婚男女不能同住？遊摩洛哥租民宿
2020/12/05
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】未婚男女不能同住？遊摩洛哥租民宿
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠中特色景點：綠洲農田
2020/11/27
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠中特色景點：綠洲農田
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】招待遊客 遊牧民族之家
2020/11/14
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】招待遊客 遊牧民族之家

下一篇文章

【清酒新世界@iM網欄】古酒 三 品古酒應該用咩杯？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市