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【酒遍世界@iM網欄】望梅止渴 法國的新年傳統—國王餅

名人薈萃 17:24 2021/01/04

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轉眼間便到達2021年，大家都必然很嚮往疫情前的自在生活，能望著維港倒數或在外地觀看煙花。今年除夕新年都要留在家慶祝，我們就可以欣賞一下法國的新年傳統，間接感受一下當地的新年慶祝氣氛，望梅止渴。

在法國以及大部份通行法語的國家，例如加拿大和瑞士等，都會慶祝一個名為「國王餅」的傳統節日。每年的一月六日，便是大家分享國王餅 （Galette des Rois ）的大日子。圓形的一個用酥皮製作的蛋糕，中間再加上杏仁奶油內餡，非常鬆脆同時亦帶著一點甜味。傳統上，餅裡隱藏著一個名為fève的蠶豆，而被分配到那件隱藏著蠶豆的蛋糕的那位朋友，當日便擁有著國王的特權，同時亦可以戴上（紙製）王冠。這個習俗由羅馬時代的奴隸開始進行，讓其中一位奴隸可享受成為國王，讓所有的願望在這一天實現。隨著時代轉變，國王餅也在不同年代存在著各樣的意義；抽到蠶豆的意味著獲得好運，而這位幸運兒將要準備下一年的國王餅，將自己的好運傳給下一位。

由於酒精度低及易入口，法國人習慣性用蘋果酒來配搭國王餅。除此之外，還會用馬斯喀特葡萄釀出的葡萄酒，例如南羅納河的 Muscat de Beaumes de Venise。羅納河的南部擁有著地中海氣候，天晴氣朗，夏日相當炎熱，種植出來的葡萄都是非常飽滿，並糖份充足。這款酒是屬於天然甜酒 Vin Doux Naturel的類別；當葡萄發酵到一半的時侯，酒精濃度大約達到5至10度左右，釀酒師便會加入純酒精來中和酒精中的甜度。馬斯喀特葡萄酒帶著濃濃的蘋果和蜜糖香味，跟國王餅的杏仁奶油是最佳的搭配。

在香港用法國總廚命名那兩三家西餅店都能購買到國王餅，同時也會贈送一個（紙製）王冠，讓大家能感受到法式節日氣氛。

作者_Apple Cheung簡介：

活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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撰文 : Apple Cheung

欄名 : 酒遍世界

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