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資深藝人李香琴病逝終年88歲 曾與「九大姐」創立香城影業公司

環球政經 17:05 2021/01/04

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資深粵劇及電視藝人李香琴於今日（4日）病逝，終年88歲。李香琴出生於1932年1月13日，原名為李瑞琴，14歲便正式出道，主力於粵劇界別發展，曾有「二幫王」（「二幫」即粵劇中的第一女配角）之稱，與當時九位著名「二幫花旦」合稱九大姐，九人更曾在1964年合資創立「香城影業公司」，拍攝過一部創業作《香城九鳳》，並由幾位金蘭姊妹擔綱演出。

《黑豹》男主角Chadwick  Boseman 病逝 享年43歲：【下一頁

李香琴受腦退化症困擾多時，據消息指，她於12月時身體狀況開始惡化，醫生已交家代家人做好心理準備。據聞，李香琴女兒已經向親友通知母親病逝的消息。

美最高法院大法官金斯伯格病逝 享年87歲法律女鬥士：【下一頁

受病情影響，李香琴近年減少幕前工作，無論電影、電視的作品都銳減。李香琴曾演出的電視劇與電影多不勝數，較爲人熟悉的有電視劇《溏心風暴》系列、也曾經憑《溏心風暴之家好月圓》飾演嫲嫲，獲提名「最佳女配角」；2011年獲「萬千光輝演藝人大獎」，演技備受肯定。

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責任編輯：翁嘉陽

腦退化 電視劇 電影 創業 粵劇
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