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【異動股】食品股板塊造好 農夫山泉破頂升逾一成

股樓投資 19:01 2021/01/04

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今日農夫山泉（09633）破頂上試60.9元，創歷史高位，全日升約10.4%收報60.6元，成交7.7億元。據福布斯實時富豪榜顯示，農夫山泉股價高升帶挈公司創辦人鍾睒睒躋身全球富豪榜第八位。

【大行點睇】中金料內地非全面收緊內房　推薦6大內房股  詳情請看[下一頁]

花旗發表報告指，農夫山泉連續八年於中國包裝飲用水市場排名第一，去年更在茶、功能性飲料和果汁市場中則排名第三。該行認為其市場地位確保長期增長潛力，維持「買入」評級，目標價由42.76元上調至58.62元。

內地收緊銀行房貸佔比上限 內銀內房股新年首日捱沽  詳情請看[下一頁]

另外，今日多隻食品股造好，青島啤酒（00168）曾升至86.5元的歷史高位，全日升近5%，收報85.05元。華潤啤酒（00291）升3.6%至74元；中國飛鶴（06186）升3.9%至19.86元；蒙牛乳業（02319）升2.1%至47.8元。

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撰文 : 趙家盈

華潤啤酒（00291） 蒙牛乳業（02319） 青島啤酒（00168） 農夫山泉（09633） 中國飛鶴（06186）

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【大行報告】農村燃氣補貼或減少　無損大和對中燃信心 調高目標價29％

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