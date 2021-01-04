【異動股】食品股板塊造好 農夫山泉破頂升逾一成

今日農夫山泉（09633）破頂上試60.9元，創歷史高位，全日升約10.4%收報60.6元，成交7.7億元。據福布斯實時富豪榜顯示，農夫山泉股價高升帶挈公司創辦人鍾睒睒躋身全球富豪榜第八位。

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花旗發表報告指，農夫山泉連續八年於中國包裝飲用水市場排名第一，去年更在茶、功能性飲料和果汁市場中則排名第三。該行認為其市場地位確保長期增長潛力，維持「買入」評級，目標價由42.76元上調至58.62元。

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另外，今日多隻食品股造好，青島啤酒（00168）曾升至86.5元的歷史高位，全日升近5%，收報85.05元。華潤啤酒（00291）升3.6%至74元；中國飛鶴（06186）升3.9%至19.86元；蒙牛乳業（02319）升2.1%至47.8元。

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