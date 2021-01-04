【劉‧住保鮮期@iM網欄】無需兩地隔離 準備好去報復式旅行未？「上」

我和很多香港人的新年願望一樣，都是希望今年可以出發去旅行，始終增廣見聞都是保持自己身心靈健康的最佳方法。過去每年除了和家人去旅行外，我特別喜歡和閨蜜出遊，因為無論話題、活動喜好、美食打卡和購物類別都很貼近，而且彼此投緣，能令整個旅程更加愉快難忘。但現在還身處於疫情沒完沒了的時空，又怎樣飛呢？

其實，澳門和內地現在已經不用隔離14天，而上海和澳門的本地確診人數已清零，兩地亦有「澳門健康碼」和「內地健康申報碼」互相通關憑證，正常通關已毫無懸念。突然間覺得這兩地人民實在太幸福了！而我有個嫁到去澳門的靚女”Macau friend” ，她和我都一樣幸運地在工作中遇到知己，所以在無需兩地隔離的情況下，安安全全地和她的閨蜜完成四日三夜的上海之旅。

話說此行目的地上海已經是非常進步，擁有儼如智慧城市的生活模式，一個手機已經可以讓人們輕鬆自由行。食買玩住選擇種類繁多，豐儉由人，貼地平民餐飲以至奢華美饌都應有盡有。好吧！在2021年之始，就讓我們眼睛先出發！

平常去旅行我們大多數都會選擇住酒店，但有沒有想過租住酒店服務式住宅呢？靚女朋友一行四人，今次入住了上海的IFC的服務式住宅，兩房兩廳間隔，適合三至四個閨蜜一起入住，傾通宵和唱卡拉OK都輕鬆自在，喜歡的話甚至可以打麻雀呢！這類型的服務式住宅質素一定有保證，而且地理位置優越，在酒店位置召喚「滴滴」到任何一個景點都十分方便。而從酒店房向外望，恰巧就是熱播劇《三十而已》內的繁華商業中心場景。

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英國著名作家毛姆 William Somerset Maugham曾經說過：「女人要懂得熱愛自己，才能夠在生活中展現自信，成為一個充滿魅力的女人」。所以能夠和一樣愛自己又懂得花費的閨蜜們去旅行，必定要精挑細選去有故事性的地標、住舒適優雅的酒店、到有吸引力的餐廳享受美食和選購精品手信。最好不要以平靚正喪買搶食的大媽旅行團作指標。所以，住要有IFC級數，食就由法國菜開始。

這法國餐廳無論是在環境、氣氛和食物的傳統特色方面都做得很有韻味。 今次吃法國菜的地方是位於上海法租界，它是由名下餐廳加起來擁有多達17粒米芝蓮星星的法國名廚Pierre Gagnaire在上海建業里嘉佩樂酒店開的米芝蓮一星Le Comptoir de Pierre Gagnaire 餐廳。餐廳現由Chef Gagnaire的首徒 Romain Chapel主理，他更是已故法國傳奇名廚Alain Chapel之子，他秉承師傅和父親以真誠的態度，傳統的手法去烹調優雅的法式菜餚，出品一定有保證。酒店則建於上海最大的石庫門清水紅磚建築群內，餐廳環境和裝修帶點低調又古典的味道，亦充斥著法租界那典雅的氣味與氛圍，整體洋溢著浪漫的法式氣氛，用餐體驗真是未開始已興奮。

一場來到，當然要品嚐其三道菜午餐。前菜中的柑橘鹽漬鯛魚薄片和法式牛蛙鍋別具特色。大廚用鹽和柑橘的微酸去帶出鯛魚片的鮮甜，而牛蛙鍋更是主廚的招牌菜式。

主菜則有百里香風味羊里脊，經烤焗後的羊肉非常鬆軟，還配番茄羊肉汁、古斯米、紅椒和葡萄乾，多層的口感和複雜的味道，令人食指大動。

甜品往往都能為美味一餐增添餘韻，因此，一定要品嚐Frozen yellow mango parfait, passion fruit coulis。這個甜品以百香果汁、椰奶西米、蘆薈、芒果芭菲和香橙花棉花糖組合而成，層次多元、口感清新、美味又漂亮。

此外，巧克力開心果蛋糕的賣相亦相當吸引。最後，一杯賞心悅目的Cappuccino ，更是完美終結和打卡之選。

知不知道和閨蜜吃什麼上海菜是最滋味和最自在的呢？旅程中突然之間想搞慶祝活動，手機程式可以幫你做些什麼？下期再續。祝你2021 ，出遊大吉！

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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撰文 : 劉泳錡

欄名 : 劉‧住保鮮期