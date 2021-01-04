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【輪•流轉@iM網欄】齋睇輪證「現價」唔準確 呢啲工具幫到你！

名人薈萃 17:24 2021/01/04

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大家好，首先祝各位Happy new year，新年進步，最緊要身體健康！

現時，不少投資者都運用免費報價app來參考窩輪牛熊證的價格，不過，此類平台通常只會顯示現價(又稱為「按盤價」)，而沒有提供買盤與沽盤的價位及股數，令投資者在觀察及評估輪證價格時，容易產生誤解。

有見及此，瑞通網站 vontobelwarrants.com增設功能，希望令窩輪牛熊證投資者可以得到更深入詳細的相關資訊。

 

(圖片內的微盟牛證61687只用以介網站功的例子，非作推。)

在瑞通網站，於左上方的放大鏡，或是「快速搜尋」的放大鏡欄目 (如上圖) 輸入市場上任何一隻窩輪牛熊證的「冧巴」，不論是哪一間發行商的產品，都可以查看其詳細資料。

 

在每一隻的輪證報價之下，會顯示其買盤及沽盤的價錢以及股數，投資者即時可以計算一買一賣的基本成本，並評估是否有足夠盤量去上落車。

 

 

有時候，投資者會認為輪證的價格不跟隨相關資產升跌，不過，這可能是因為投資者只參考其現價，從而產生誤解。瑞通網站特此於每隻輪證的版面，加入其買入賣出價的即市走勢圖，只需要用滑鼠移動箭嘴到走勢圖，即時可以查看交易時段內，不同時刻的買入價、賣出價、以及直至該時刻的成交額。投資者以往要獲取相關資料的難度比較高，現時要觀察一隻輪證是否有跟隨相關資產的價格變動、買入價及賣出價的水平、價差是否穩定，可以容易地有工具參考，以更加準確地評估及跟進輪證的即市表現。

既然有更多方便投資者的功能，記住，以後多啲嚟到瑞通網站，緊貼窩輪牛熊證市場的最新情況，仲可以好好裝備自己添。容許我賣多少少廣告，在Youtube subscribe「Vontobel Hong Kong」的頻道，仲可以睇到我們就窩輪牛熊證市況以及投資者教育的短片，按埋「鐘仔」就唔會錯失任何的短片啦！

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

 

作者_葉文炘簡介：

現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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