【夢想本應翱翔@iM網欄】絕處有機  AI房價預測助旅業提升利潤

2020年新冠病毒疫情重創全球旅遊業，但以色列旅遊科技初創公司Hotelmize就在困境中發掘到商機，去年在港設立辦公室，發展中國內地市場，看中的就是其龐大人口基數帶來的前景，以及旅遊業對於透過科技提升效率一事，在困境中更見渴求。Hotelmize現已獲區內旅遊品牌接洽。這令我很受啟發，可見只要找準市場缺口和時機，配上高效的科技，絕處亦能覓得轉機。

Hotelmize是我們基金投資組合中的初創公司之一，研發基於大數據、可追蹤酒店房價變化的人工智能技術，用類似資本市場交易股票的算法，自動完成採購，能助線上旅遊公司及酒店經銷商提升利潤。最近，我向其共同創辦人及行政總裁Dor Krubiner取經，了解一下他分享對旅遊業前景的看法。

人口基數吸引 業界降本增收迎更大競爭

Dor認為，現在東方市場的機會比西方更多，一方面是由於這裏具有其他地方不可比擬的人口規模，另一方面也因其公司業務模式較為獨特，「這對我和身邊其他創業者來說極具吸引力，現在大家對於與亞洲、中國內地和香港的風投建立聯繫十分感興趣。」

Hotelmize於2020年上半年開始發展中國內地市場，雖然經濟正在慢慢復甦，但旅遊及酒店預訂行業仍處於寒冬，我好奇他信心何來。Dor對我說，旅遊業確實不會在一夜之間復甦，許多專家還估計，復甦後的市場競爭會更加激烈，主要挑戰在於如何在規模變小的市場可持續地經營，「差不多數量的從業者爭一塊更小的餅，要生存並勝出，他們清楚需要比以前更有效率，而最好的辦法就是採用可減少成本及增加收益的新科技。」

因此他並不擔心業務受疫情影響，「客戶選擇我們是為了提升利潤，我們則從交易產生的利潤中收取費用。他們比任何時候都需要我們。中國內地（經濟）開始復甦，是發展的好時候。」他又說，疫情前的幾年是中國內地旅遊業的豐收年，主要的從業者亦都非常精通科技，「他們了解先進科技，對AI（人工智能）也毫不陌生，事實證明我們的產品適合這個市場，現已和區域內一些大品牌建立聯繫。」

的確，我們也經常跟不同的初創分享，既要深刻了解自己的優勢，也要知道自己的能力可以怎樣協助社會或行業解決問題，配合上對市場的深入分析，便有機會在市場中尋得機遇。

初創落戶香港 冀團隊人脈本土化

對於在中國內地的發展，Dor認為最大的挑戰是將團隊以及人脈關係本土化，故會選擇與熟悉中國內地的風投合作；而香港作為進入中國內地的大門，地理位置、商業環境及市場規管都有利於國際公司適應，於是將亞太區總部設在香港。

正如我之前在不同的文章或演講也會被問到，現在初創會不會選擇來香港開設公司，很多時他們看準的不是香港市場，更多是以香港作為連接東西市場的跳板，加上本地的軟件，例如人才及投資網絡等，都能夠為初創在謀劃未來時發展帶更多彈性，可以部署開拓中國內地及東南亞等區內市場。

風投：針對不同市場 尋未開發特色領域

從投資者的角度，我們基金的投資代表戈壁創投合夥人唐啟波（Chibo Tang）曾經分享，在不同行業，科技都扮演「顛覆(disruptive)」的角色，只是不同的市場處於採納科技的不同階段，例如中國內地是10至15年前興起旅遊相關科技，東南亞稍遲，現時他們亦開始著眼中東的旅遊科技公司。

「我們把從中國內地學到的經驗應用到新興市場，例如巴基斯坦，也關注能帶動消費或針對特定人群的旅遊初創。」Chibo舉例曾投資一家經營副朝覲（Umrah）旅行的初創 ，是專為需要進行朝拜的穆斯林人士所設。「這是一個很獨特的投資機遇。」他認為，旅行科技領域往後還會有一些類似的機會，「你要去物色哪些細分領域尚未被涉足，哪個商業模式仍未被應用到其他市場，因這些市場的科技或處於不同的進化階段。」

剛踏進2021 年，期望可以見到更多新的技術和商業模式讓受影響的行業能夠找到新的出路，應對前所未有的挑戰。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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撰文 : 周駱美琪

欄名 : 夢想本應翱翔