【源‧來自有機@iM網欄】金盞花舒緩敏感乾燥 良莠不齊要小心選擇

說起香草，不少朋友都聽過甚至用過金盞花（Calendula／Calendula Officinalis ／Marigold），最常關連到濕疹的護理，今次就跟大家分享關於金盞花的小知識。

源於南歐的金盞花，現今已可以在世界各地找到。金盞花最著名就是它可以舒緩敏感和乾燥皮膚，並均勻膚色和改善皮膚狀態，已經被人類使用了數百年。淡橙色的金盞花花瓣也稱為「萬壽菊」，具有廣泛的抗炎、抗真菌、抗微生物和修復皮膚的特性。它強大的抗炎特性，使它能有效舒緩多種炎症，例如濕疹、尿布疹、皮炎、燒傷、割傷、蟲咬、皮疹、傷口和粉刺，也可以被用作為防腐劑。

一般被加入皮膚護理軟膏、乳霜或藥膏的金盞花成份，其實是將金盞花的花瓣和葉的萃取物，注入基礎油而製成的金盞花油。金盞花也可以被製成藥酒、花茶和膠囊內服。

金盞花的效用有很多，下面是其部份主要特性：

含豐富抗氧化劑

金盞花萃取物具有幾種強效的抗氧化劑，包括三萜烯、類黃酮、多酚和類胡蘿蔔素。抗氧化劑非常有益，可中和人體內因氧化作用所產生的有害反應。

促進癒合傷口

使用有機金盞花萃取物製成的軟膏或潤膚油產品，可舒緩皮膚傷口和潰瘍，促進癒合。另有研究發現，金盞花萃取物在傷口癒合時，會增加膠原蛋白的含量，這種蛋白質是形成新皮膚所必需的。

改善皮膚狀態

金盞花萃取物被廣泛用於護膚品，包括面霜和潤膚膏。研究發現，金盞花萃取物可增強皮膚的保水能力，提升皮膚緊緻度和彈性，從而延緩衰老。這些特性可能是由於它的抗氧化劑含量，減少了人體氧化作用對皮膚的傷害。

暴露於紫外線（UV）是導致皮膚氧化（衰老）的主要原因之一，研究發現金盞花油的防曬系數SPF達8.36。

此外，一項針對66名尿布疹兒童為期10天的研究發現，金盞花軟膏能安全有效地舒緩尿布疹。

金盞花還有其他可能有效的作用：

可舒緩媽媽喂哺母乳所引起的乳頭破損；另外，金盞花的抗菌特性，可以幫助舒緩暗瘡和粉刺。

請記住，市面出售的金盞花產品，由於成份來源和生產過程良莠不齊，未必有受到嚴格監控。我經常鼓勵大家選擇獲國際有機認證的產品，因為作為消費者可以透過認證確定，產品的原材料以有機方法種植，不含化學農藥、除草劑、除蟲劑，亦不會是基因改造，產品也不會加入你絕對不想接觸的有害化學物和致癌物等。同樣稱為金盞花膏，質素可以大不同！

還有，請遵循產品說明使用，不要塗抹太多，不少產品因為沒有加入水份，真材實料，只需搽一點點便足夠！

雖然金盞花有很多好處，能改善人的皮膚健康，但同時可能導致部份人的過敏反應，因此首次使用產品前，建議大家先少量塗於耳背或手臂內則，靜後24小時以確定沒有過敏反應才正式使用。另外，金盞花產品亦可能不適合部份人例如孕婦、服用鎮靜劑或降血壓藥的朋友使用，建議使用前先諮詢醫生意見。

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撰文 : 杜勵霏

欄名 : 源‧來自有機