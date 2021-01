【賢行軼事@iM網欄】最好的將會來臨：學習耐心等待

新的一年,大家都應滿懷希望,就如翻過新的一頁,尤其是經歷2020年這失落的一年,大家也希望重新出發。舊事已過,一切都是新的,這份感覺確是值得慶祝一番。

慶祝過後,抖擻精神,重新上路。但人生是連續事件的組成,今天是昨天的延續,新的一年不是重啟遊戲機,一覺醒來,昨天錯誤的決定繼續影響著今天甚至將來的你。聽起來很沮喪是嗎?但不用灰心,雖然轉變不會從天而降的突然出現,但只要你有追求變得更好的目標和努力,轉變便一定會出現,而在當天來臨之前我們需學習的是耐心的「等待」。

大部份激勵文章或演說都主力叫大家怎樣主動出擊,表現自己,爭取機會,發奮向上,但耐心等待是一個必須學習的必然過程,那一份為著追求更好,努力的激情能否延續,在於能否明白等待的真諦。就如慶祝元旦的喜悅過後,我們要面對現實時,如何保持高昂的情緒下去。

「等待」是不急,不慌不忙,不要受時間限制。見過不少人投資股票,從這股票賺了錢,便想盡辦法盡快買入另一股票,若你不是基金經理或專業投資者,工作需要一定要在某時段內不能持有相當現金,非要作出投資不可的話,你根本無需要急著為投資而投資,一時找不到真正心儀的好股票也勉強急著再買下去,在其他的投資產品和投機活動也有不少人這樣操作。

以零售業務發展為例,今年訂下開設多少分店的目標是需要的,但很多機械式操作的公司,員工為了完成目標而不是作出對公司最好的決定。目標十間新店,完成了八間,即使明知道剩下已沒有最好的位置,但員工為著完成目標,也勉強多開設兩間。這在很多跨國品牌尤其明顯,走在街上不難發現奇怪的開店例子,因為在外國總部不能深入了解各地區情況,本地員工又濫竽充數,只為完成目標不想麻煩解釋,可能你已發現問題,也會說不應這麼著急,但你的人生呢?甚麼年齡要達到甚麼成就,定立目標是好的,但不要設限,不要為二十歲、三十歲、四十歲的人生設限,為了要在某特定年齡完成甚麼事情而急著去做,你的人生是追求更好甚至最好,並不是完成公司的主要績效指標(KPI,Key Performance Index)。

「等待」要不急,那份耐心其實建基於信心,相信明天會更好的期盼。急是因為擔心,擔心源自信心不足。再以投資股票為例,相信很多投資者也有此經驗,過早急於未達到更好價位便已把股票出售,這是因為你對該企業的信心不足。工作也好,人生也好,為甚麼值得堅持?為甚麼有信心等待更好?因為你相信自己的努力會帶來更好將來,縱使現在歲月艱難,但不要輕言放棄,仍然要相信,最好的尚未來臨 (the best is yet to come)。

二次世界大戰爆發初期,英國首相邱吉爾於國家在抵抗侵略和綏靖政策爭議中,為了堅定人民的信心,於1940年在國會發表了著名的宣戰演說,節錄於下:

「我們將戰鬥到底。我們將以越來越大的信心和越來越強的力量作戰,我們絕不投降,將會持續抗爭到底,直到上帝選定的適當時刻,新世界將動用一切力量,挺身而出,將舊世界拯救和解放出來。」

最後亦以英女皇在剛發表的聖誕文告一段共勉:「即使在最黑暗的夜晚,新的黎明也充滿希望。」(even on the darkest nights there is hope in the new dawn.)

作者_廖寶賢簡介: 行走不同國際品牌十多年,鍾意玩、鍾意新嘗試,永遠追求突破,相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

撰文 : 廖寶賢

欄名 :賢行軼事