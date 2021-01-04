【賢行軼事@iM網欄】最好的將會來臨：學習耐心等待

新的一年，大家都應滿懷希望，就如翻過新的一頁，尤其是經歷2020年這失落的一年，大家也希望重新出發。舊事已過，一切都是新的，這份感覺確是值得慶祝一番。

慶祝過後，抖擻精神，重新上路。但人生是連續事件的組成，今天是昨天的延續，新的一年不是重啟遊戲機，一覺醒來，昨天錯誤的決定繼續影響著今天甚至將來的你。聽起來很沮喪是嗎？但不用灰心，雖然轉變不會從天而降的突然出現，但只要你有追求變得更好的目標和努力，轉變便一定會出現，而在當天來臨之前我們需學習的是耐心的「等待」。

大部份激勵文章或演說都主力叫大家怎樣主動出擊，表現自己，爭取機會，發奮向上，但耐心等待是一個必須學習的必然過程，那一份為著追求更好，努力的激情能否延續，在於能否明白等待的真諦。就如慶祝元旦的喜悅過後，我們要面對現實時，如何保持高昂的情緒下去。

「等待」是不急，不慌不忙，不要受時間限制。見過不少人投資股票，從這股票賺了錢，便想盡辦法盡快買入另一股票，若你不是基金經理或專業投資者，工作需要一定要在某時段內不能持有相當現金，非要作出投資不可的話，你根本無需要急著為投資而投資，一時找不到真正心儀的好股票也勉強急著再買下去，在其他的投資產品和投機活動也有不少人這樣操作。

以零售業務發展為例，今年訂下開設多少分店的目標是需要的，但很多機械式操作的公司，員工為了完成目標而不是作出對公司最好的決定。目標十間新店，完成了八間，即使明知道剩下已沒有最好的位置，但員工為著完成目標，也勉強多開設兩間。這在很多跨國品牌尤其明顯，走在街上不難發現奇怪的開店例子，因為在外國總部不能深入了解各地區情況，本地員工又濫竽充數，只為完成目標不想麻煩解釋，可能你已發現問題，也會說不應這麼著急，但你的人生呢？甚麼年齡要達到甚麼成就，定立目標是好的，但不要設限，不要為二十歲、三十歲、四十歲的人生設限，為了要在某特定年齡完成甚麼事情而急著去做，你的人生是追求更好甚至最好，並不是完成公司的主要績效指標（KPI，Key Performance Index）。

「等待」要不急，那份耐心其實建基於信心，相信明天會更好的期盼。急是因為擔心，擔心源自信心不足。再以投資股票為例，相信很多投資者也有此經驗，過早急於未達到更好價位便已把股票出售，這是因為你對該企業的信心不足。工作也好，人生也好，為甚麼值得堅持？為甚麼有信心等待更好？因為你相信自己的努力會帶來更好將來，縱使現在歲月艱難，但不要輕言放棄，仍然要相信，最好的尚未來臨 (the best is yet to come)。

二次世界大戰爆發初期，英國首相邱吉爾於國家在抵抗侵略和綏靖政策爭議中，為了堅定人民的信心，於1940年在國會發表了著名的宣戰演說，節錄於下：

「我們將戰鬥到底。我們將以越來越大的信心和越來越強的力量作戰，我們絕不投降，將會持續抗爭到底，直到上帝選定的適當時刻，新世界將動用一切力量，挺身而出，將舊世界拯救和解放出來。」

最後亦以英女皇在剛發表的聖誕文告一段共勉：「即使在最黑暗的夜晚，新的黎明也充滿希望。」(even on the darkest nights there is hope in the new dawn.)

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

更多賢行軼事@廖寶賢的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 廖寶賢

欄名 :賢行軼事