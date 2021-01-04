【電動車】富士康擬斥資15億入股拜騰汽車 目標明年首季量產

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蘋果最大組裝商富士康（Foxconn）擬造車，外電報道，富士康正討論向中國電動車初創拜騰（Byton）進行投資，該舉將成為富士康在汽車製造領域押下的一大賭注。知情人士表示，富士康將透過上市公司鴻海精密（台：2317）向拜騰投資約2億美元（約15.5億港元），目標在2022年的首季度量產拜騰的M-Byte車型，交易預計最快在周一公佈。
拜騰在數年前發佈首款概念車型M-Byte後一直未能投產，若本次交易達成，將可打救拜騰。另有知情人士表示，富士康同時也在與其他中國電動車製造商磋商潛在合作事宜。
富士康為蘋果最重要的生產合作夥伴，早前有報道指蘋果正考慮開發自己的自動駕駛汽車。富士康亦正尋求業務多元化，目前公司有一半收入來自蘋果。
拜騰為中國知名電動車創業公司，由於新冠疫情加大了業務起步難度，公司在去年7月暫停所有國內業務，並進行裁員。早在新冠疫情爆发之前，拜騰就在第一款車型的生產和交付方面遇到困難，但其網站仍然接受汽車預訂。
截至今年6月，拜騰在中國約有1000名員工，在包括美國在內的其他地區約有500名員工。該公司的投資者包括一汽集團和特斯拉電池供應商寧德時代（深：300750）。
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編輯：陳健婷