【育兒精明消費@iM網欄】如何應材施教？　認識林家九型人格

九型人格原來是我們遠古的智慧，從靈性層面將人分成九種不同的特質。人格的特質是我們每個人與生俱來的，也是唯一不變的。人格沒有好壞之分，每個人都是一件獨一無二的藝術品。

小朋友2-3歲後，懂得表達自己和簡單的對話，就是認識了解她們的人格特質的最好時機。成長的過程讓我們學會掩飾和控制自己。

坊間九型人格的分析多是以做試題，以試題答案歸類人格類別。凳凳媽也做了試題，但在過程中就已經很困擾，經常感覺有好多答案都想選擇，或是在不同的情況下凳凳會有不同的反應，感覺很難在刻板的題目上找到相應的答案。

例如以下這段題目，括號裡面是凳凳媽做試題時的想法，不知道大家有沒有：

1.有很多朋友（媽媽們經常碰面，所以小朋友們也可以經常玩在一起，算嗎？）

2.身強棒棒，自信心強，精力旺盛

3.任何時候地點，都喜歡發號施令，做領頭的

4. 不是很在意朋友，容易和別人發生爭執（小朋友總是容易起爭執呀！）

5.喜歡保護他人，比如自己的弟弟妹妹或是朋友

6.脾氣比較大，但來得快也去得快（小朋友都是沒記性不記仇的，不是嗎？）

7.喜歡服從別人

8.膽子大愛冒險，不怕事

9.有時候自以為是，會頂撞父母或老師（是不是我們心底不允許小朋友不順從？）

10.獨立意識強，但對父母也會有孝心，孝順

11.雷厲風行，敢作敢為

12.不能忍受對方說話慢條斯理，會感覺煩躁

13.只要是自己喜歡的事，很容易扎進去，特別專注

14.真誠坦率不藏着掖着，但有時候會挺敏感脆弱

15.對長輩很禮貌，頗受長輩喜愛（感覺每個小朋友都是的⋯）

不僅是這些疑問，凳凳媽感覺自己也會很主觀的去選擇好的正面的答案給凳凳。最後我還是放棄自己靠試題來分析凳凳的人格。

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而當凳凳快要3歲的時候，香港疫情持續緊張，小朋友長時間沒有正常的學習和社交生活，生理時鐘都亂了套，情緒問題也慢慢浮現。因為這一切讓凳凳媽開始懷疑自己對凳凳的教導是不是不對，會不會是語氣或說話方法不適合凳凳，還是凳凳更需要一些什麼？

是的，凳凳到底是什麼人格，他的特質是什麼？如果知道了，凳凳媽就可以用更有效的說話方式和凳凳溝通，安排更適合凳凳人格特質的生活方式給他，還可以好好教育來彌補他的人格缺陷，真正應材施教，避免走彎路。

如果你也和凳凳媽有一樣的困擾，推薦給你「林家九型」。「林家九型」提供專業的小朋友人格評估，經驗豐富的專業導師會親身和小朋友接觸，從客觀的了解和對話，分析解剖小朋友最真的人格特質。

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作者_凳凳媽（曹露佳）簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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撰文 : 曹露佳

欄名 : 育兒精明消費