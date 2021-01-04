  • 19°C
香港時間 : 2021104日 (一) 19:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政府維持現行社交距離措施　延遲兩周至1月20日

環球政經 18:02 2021/01/04

分享：

食物及衞生局局長陳肇始今日（４日）表示，在過去兩周（12月21日至1月3日）本港共錄得812宗新冠肺炎個案，超過九成屬本地確診案。陳肇始指，據香港大學提供八達通出行資料顯示，市民減少出行數字是明顯較上一波疫情為少。「近日其實有不少家庭群組爆發個案，部分都是涉及在冬至聚會，當中有10多人的聚會，還有3代受感染，所以在未來兩周，我們要密切監察聖誕和新年的聚會，會否造成疫情反彈。」

陳肇始指，政府維持現行社交距離措施，延遲兩周至1月20日。當中包括：

  • 食肆由傍晚6時起禁堂食，直至翌日早上4時59分。
  • 宴會活動減至20人，每台人數上限為2人。
  • 顧客數目維持於原本人數的50%
  • 酒吧或酒館繼續關閉
  • 13類業務須停止營業，包括遊戲機中心、浴室、健身中心、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻雀天九耍樂處所、按摩院、體育處所及泳池等。
  • 會址、酒店或賓館管理人須遵守相關限制。

陳肇始指本港的隱形傳播鏈也有活躍情況下，若放寬措施，將會有較大機會造成反彈，「希望市民都可以諒解，再忍多一陣。」她續指，按目前情況在農曆新年前，放寬措施機會不高。

現時在各區向公眾提供免費2019冠狀病毒病核酸檢測服務的流動採樣站地點:

    點擊圖片放大

 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

責任編輯：黎淑雯

上一篇文章

【大行點睇】華創證券維持恒安「強推」評級目標價63元

下一篇文章

教育局宣布全港中小學及幼稚園　 暫停面授課堂延至學校農曆新年假期（內附詳情）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】 罕有向西南放盤擁超靚海景 可做九按上車之選
【筍盤推介】 罕有向西南放盤擁超靚海景 可做九按上車之選
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」 要預算帶幾多個月生活費？
【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」 要預算帶幾多個月生活費？
【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳
【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳
【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕
【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕