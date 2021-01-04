食物及衞生局局長陳肇始今日（４日）表示，在過去兩周（12月21日至1月3日）本港共錄得812宗新冠肺炎個案，超過九成屬本地確診案。陳肇始指，據香港大學提供八達通出行資料顯示，市民減少出行數字是明顯較上一波疫情為少。「近日其實有不少家庭群組爆發個案，部分都是涉及在冬至聚會，當中有10多人的聚會，還有3代受感染，所以在未來兩周，我們要密切監察聖誕和新年的聚會，會否造成疫情反彈。」

陳肇始指，政府維持現行社交距離措施，延遲兩周至1月20日。當中包括：

食肆由傍晚6時起禁堂食，直至翌日早上4時59分。

宴會活動減至20人，每台人數上限為2人。

顧客數目維持於原本人數的50%

酒吧或酒館繼續關閉

13類業務須停止營業，包括遊戲機中心、浴室、健身中心、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻雀天九耍樂處所、按摩院、體育處所及泳池等。

會址、酒店或賓館管理人須遵守相關限制。

陳肇始指本港的隱形傳播鏈也有活躍情況下，若放寬措施，將會有較大機會造成反彈，「希望市民都可以諒解，再忍多一陣。」她續指，按目前情況在農曆新年前，放寬措施機會不高。

現時在各區向公眾提供免費2019冠狀病毒病核酸檢測服務的流動採樣站地點:

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責任編輯：黎淑雯