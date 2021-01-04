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食物及衞生局局長陳肇始今日（４日）表示，在過去兩周（12月21日至1月3日）本港共錄得812宗新冠肺炎個案，超過九成屬本地確診案。陳肇始指，據香港大學提供八達通出行資料顯示，市民減少出行數字是明顯較上一波疫情為少。「近日其實有不少家庭群組爆發個案，部分都是涉及在冬至聚會，當中有10多人的聚會，還有3代受感染，所以在未來兩周，我們要密切監察聖誕和新年的聚會，會否造成疫情反彈。」
陳肇始指，政府維持現行社交距離措施，延遲兩周至1月20日。當中包括：
陳肇始指本港的隱形傳播鏈也有活躍情況下，若放寬措施，將會有較大機會造成反彈，「希望市民都可以諒解，再忍多一陣。」她續指，按目前情況在農曆新年前，放寬措施機會不高。
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責任編輯：黎淑雯