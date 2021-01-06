【寸心是福田@iM網欄】看勵志書有用嗎？《勵志書實踐生存報告》

「勵志書」，英文是 self-help books，是許多人士，在生活低潮、或希望自我改進時的心靈資糧。勵志書是出版界暢銷書種，但可惜許多報告卻指出，現代人愈來愈不快樂。這似乎成了一個循環，人們越不快樂，就越需要勵志書，但勵志書愈出愈多，卻又不見得人們愈來愈快樂。那麼，到底看勵志書有用嗎？

英國有位女士，就索性用自己來做實驗。她在24 歲讀了第一本勵志書後，閱讀勵志書已成為生活習慣。到她36 歲，自言已讀了過百本勵志書，卻仍感生活不快樂。

「我在專業領域中可說如魚得水 ……工作以外的人生也看似美好。

「我有愛我的親朋好友。我穿的生仔褲、我喝的調酒都價比天高。

「我也時常旅行。我的生活就是快樂如意的寫照……

「但我一點也不快樂，我很迷惘……朋友問我過得好不好，我都說好。

「我知道自己不快樂，但我有什麼不快樂的理由？」在新聞界工作的她如是說。

她覺得這是因為她從沒依從書中建議。於是，為了「擺脫憂鬱、擺脫宿醉、變成一個高效率的快樂人」，她擬定了一個新策略 —— 每月讀一本勵志書，然後必須對書中建議身體力行。

她選的書，包括教人克服恐懼、審慎理財、面對拒絶、放下執著、釋放內心能量、追求成功的習慣、實踐吸引力法則等等等等 …… 她真的用了一年時間，不單「看了」十二本勵志書，還實實在在地「實踐」了十二本勵志書，還寫下《勵志書實踐生存報告》分享成果。

終於，她有沒有變成心目中的「完美小姐」？

計劃實行了十個月，對於書中建議，有些她邊做邊懷疑，有些做了一、兩項便無法堅持，有些即使照使也無法令她夢想成真。她的財務依然陷於窘境，她喜歡的男人沒有喜歡她，她甚至還跟好朋友鬧翻！她繼續嫌棄自己，最後，還要吃抗抑鬱藥！

她感覺自己的勵志大計就要失敗了，就在她認為「走投無路」之際，索性把心一橫，參加了一個起初極度蔑視的「瘋狂心理治療」。這個八天療程名為「霍夫曼療程」 (Hoffman Process)，素昩平生的參加者，共同住進一所鄉間小屋，互相訴說自己內心最底層深處的黑暗秘密！

她覺得匪夷所思，但也照做了，在陌生人前，唏哩呼嚕分享一大堆自己的故事！她發現，許多居然是從沒有對最好的朋友說過的，也更是從來沒有聽自己說過的！

然後，奇妙的事情發生了！這一群向陌生人自揭瘡疤的參加者，並沒有互相憎厭，反而，透過相互的哭泣、流淚、擁抱，而得到前所未有的彼此接納！

因為，當眾釋放了這些內心糾結以後，大家都發現，原來在日常種種矯飾與%裝以下，其實大家都是一樣的。每個人都因自己種種弱點與問題，或所犯下的大小錯誤，感覺自己不完美、不夠好、一團糟！而這份羞愧，日夕纏繞在內心深處，總是恐懼自己不值得被愛。惟有，當這些想法與問題被暴露於陽光以下，才發覺，原來你我如一。你有你的自責與自卑，我也有我的內疚與悔恨，誰也不比誰優勝、誰也不比誰惡劣。當分享自己最最真實與脆弱的一面以後，居然沒有把人嚇跑，卻反而被親切對待與接納。

「第一次感到不孤單……還解釋了為什麼花一週的時間，在陌生人面前掏心掏肺，比我之前讀的勵志書還要有用……我們需要以一種前所未有的方式被接納、被愛著、被看見……我們需要愛與歸屬感。」作者深刻地感受到她與所有人在心底裡的共同需要。

這解釋了，為什麼看勵志書對她的人生沒有幫助。因為「每本書，都說可以幫你找到更快樂、更和諧、更有成就的自己！」這只會令她對人生有更多企盼，不但期望幸福人生，還要渴求超凡人生！她以為，必須努力變得完美、才值得被愛，但越想尋尋覓覓找幸福，到頭來只越覺自己不幸福！其實，幸福只是需要愛自己、接納自己的不完美，而不是努力去達成一個完美的自己。因為，根本就沒有完美，所以亦不可能變得完美。

作者的這場「自我提升」之旅，最後演化成一場「自我接受」之旅。她最終沒有成為她理想中的「完美人物」，但卻安然於這個不完美的自己。最後，當她告訴朋友要結束她的勵志計劃時，朋友問她：是否終於覺得自己 OK 了？

「這是我這輩子第一次真的認為自己 OK了。」她如是說。

《勵志書實踐生存報告》作者 Marianne Power

作者_葉子菁簡介： 曾任職傳媒工作多年，擔任編劇、劇本審閱，記者、副採訪主任等職，並曾出版著作《飛過抑鬱的森林》、《我有驚恐症》、《覺醒人生》、《來自凡間的天使——十個蛻變的故事》。

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撰文 : 葉子菁

欄名 : 寸心是福田