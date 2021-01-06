  • 16°C
香港時間 : 2021106日 (三) 09:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【寸心是福田@iM網欄】看勵志書有用嗎？《勵志書實踐生存報告》

名人薈萃 09:03 2021/01/06

分享：

 

 

「勵志書」，英文是 self-help books，是許多人士，在生活低潮、或希望自我改進時的心靈資糧。勵志書是出版界暢銷書種，但可惜許多報告卻指出，現代人愈來愈不快樂。這似乎成了一個循環，人們越不快樂，就越需要勵志書，但勵志書愈出愈多，卻又不見得人們愈來愈快樂。那麼，到底看勵志書有用嗎？

 

英國有位女士，就索性用自己來做實驗。她在24 歲讀了第一本勵志書後，閱讀勵志書已成為生活習慣。到她36 歲，自言已讀了過百本勵志書，卻仍感生活不快樂。

 

「我在專業領域中可說如魚得水 ……工作以外的人生也看似美好。

 

「我有愛我的親朋好友。我穿的生仔褲、我喝的調酒都價比天高。

 

「我也時常旅行。我的生活就是快樂如意的寫照……

 

「但我一點也不快樂，我很迷惘……朋友問我過得好不好，我都說好。

 

「我知道自己不快樂，但我有什麼不快樂的理由？」在新聞界工作的她如是說。

 

她覺得這是因為她從沒依從書中建議。於是，為了「擺脫憂鬱、擺脫宿醉、變成一個高效率的快樂人」，她擬定了一個新策略 —— 每月讀一本勵志書，然後必須對書中建議身體力行。

 

她選的書，包括教人克服恐懼、審慎理財、面對拒絶、放下執著、釋放內心能量、追求成功的習慣、實踐吸引力法則等等等等 …… 她真的用了一年時間，不單「看了」十二本勵志書，還實實在在地「實踐」了十二本勵志書，還寫下《勵志書實踐生存報告》分享成果。

 

終於，她有沒有變成心目中的「完美小姐」？

 

計劃實行了十個月，對於書中建議，有些她邊做邊懷疑，有些做了一、兩項便無法堅持，有些即使照使也無法令她夢想成真。她的財務依然陷於窘境，她喜歡的男人沒有喜歡她，她甚至還跟好朋友鬧翻！她繼續嫌棄自己，最後，還要吃抗抑鬱藥！

她感覺自己的勵志大計就要失敗了，就在她認為「走投無路」之際，索性把心一橫，參加了一個起初極度蔑視的「瘋狂心理治療」。這個八天療程名為「霍夫曼療程」 (Hoffman Process)，素昩平生的參加者，共同住進一所鄉間小屋，互相訴說自己內心最底層深處的黑暗秘密！

她覺得匪夷所思，但也照做了，在陌生人前，唏哩呼嚕分享一大堆自己的故事！她發現，許多居然是從沒有對最好的朋友說過的，也更是從來沒有聽自己說過的！

然後，奇妙的事情發生了！這一群向陌生人自揭瘡疤的參加者，並沒有互相憎厭，反而，透過相互的哭泣、流淚、擁抱，而得到前所未有的彼此接納！

因為，當眾釋放了這些內心糾結以後，大家都發現，原來在日常種種矯飾與%裝以下，其實大家都是一樣的。每個人都因自己種種弱點與問題，或所犯下的大小錯誤，感覺自己不完美、不夠好、一團糟！而這份羞愧，日夕纏繞在內心深處，總是恐懼自己不值得被愛。惟有，當這些想法與問題被暴露於陽光以下，才發覺，原來你我如一。你有你的自責與自卑，我也有我的內疚與悔恨，誰也不比誰優勝、誰也不比誰惡劣。當分享自己最最真實與脆弱的一面以後，居然沒有把人嚇跑，卻反而被親切對待與接納。

「第一次感到不孤單……還解釋了為什麼花一週的時間，在陌生人面前掏心掏肺，比我之前讀的勵志書還要有用……我們需要以一種前所未有的方式被接納、被愛著、被看見……我們需要愛與歸屬感。」作者深刻地感受到她與所有人在心底裡的共同需要。

這解釋了，為什麼看勵志書對她的人生沒有幫助。因為「每本書，都說可以幫你找到更快樂、更和諧、更有成就的自己！」這只會令她對人生有更多企盼，不但期望幸福人生，還要渴求超凡人生！她以為，必須努力變得完美、才值得被愛，但越想尋尋覓覓找幸福，到頭來只越覺自己不幸福！其實，幸福只是需要愛自己、接納自己的不完美，而不是努力去達成一個完美的自己。因為，根本就沒有完美，所以亦不可能變得完美。

作者的這場「自我提升」之旅，最後演化成一場「自我接受」之旅。她最終沒有成為她理想中的「完美人物」，但卻安然於這個不完美的自己。最後，當她告訴朋友要結束她的勵志計劃時，朋友問她：是否終於覺得自己 OK 了？

「這是我這輩子第一次真的認為自己 OK了。」她如是說。

 

《勵志書實踐生存報告》作者 Marianne Power

作者_葉子菁簡介：

曾任職傳媒工作多年，擔任編劇、劇本審閱，記者、副採訪主任等職，並曾出版著作《飛過抑鬱的森林》、《我有驚恐症》、《覺醒人生》、《來自凡間的天使——十個蛻變的故事》。

更多寸心是福田@葉子菁的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 葉子菁

欄名 : 寸心是福田

欄名 : 寸心是福田

最新專欄文章 更多

【寸心是福田@iM網欄】培養新習慣，萬事起頭難？ (下)
2020/12/02
【寸心是福田@iM網欄】培養新習慣，萬事起頭難？ (下)
【寸心是福田@iM網欄】眾多實驗證明 想快樂，話咁易！
2020/10/07
【寸心是福田@iM網欄】眾多實驗證明 想快樂，話咁易！
【寸心是福田@iM網欄】 如何提升快樂指數? 十二個增進快樂的方法！
2020/09/09
【寸心是福田@iM網欄】 如何提升快樂指數? 十二個增進快樂的方法！

上一篇文章

【美國制裁】美國制裁中國企業未完 今次輪到阿里巴巴騰訊？

下一篇文章

【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
手持200萬現金 兩間供滿單位 網民提出3大疑問 考慮再置物業
手持200萬現金 兩間供滿單位 網民提出3大疑問 考慮再置物業
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【時光倒流價】調景嶺站上蓋項目　三房不用900萬　2017年後同類新低
【時光倒流價】調景嶺站上蓋項目　三房不用900萬　2017年後同類新低
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？