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【周大調富格曲@iM網欄】德國釀酒區筍盤 一間房的租金 六千呎的享受

名人薈萃 17:21 2021/01/04

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留學德國期間，搬了好幾次屋。美因茨（Mainz) 有三萬多大學生，學生宿舍供不應求。宿位往往要等一年半載。學期初，校園的壁報板上常貼滿招租廣告。廣告多用德文縮寫，WG 即 Wohnung，套房。EZ 即 Einzelzimmer，單人房。

看見一則招租廣告，租盤位處鄰近的小鎮博登海姆（Bodenheim），租金相宜。離美因茨只十多分鐘車程，尚算近便，可以碰碰運氣。

於德國讀書不但免學費，學生福利亦佳。每學期只須購買一張學生乘車証 (Semesterticket)，即可在指定範圍內乘搭任何公共交通公具。由美因茨乘火車（S-Bahn) 遠至法蘭克福亦不用繳交附加費。往返只有十多分鐘車程的 Bodenheim，更是無限任搭。

火車準時到達，月台上的人很少，接車的正是包租婆 Helga。還記得她當日駕著一輛紅色開蓬跑車，頭戴太陽眼鏡，充滿陽光與活力，從沒想過包租婆是這個樣子。坐上跑車，不久便到達她的大屋。推開大閘，走進前花園。獨立屋樓高三層，樓宇面積約六千平方呎。在德國見過、住過的大屋不少。這一間，的確大。後來才知道，她的大宅在鎮中數一數二，可說是該鎮地標之一。出租的客房位於一樓。屋主愛焗桑拿，一樓同時設有木製桑拿室。二樓為客飯廳及廚房，客廳與後花園相連。頂層為主人房及工作室。

屋大，花園大，打理起來並不簡單。香港的巨宅可能會請兩、三個家傭加個園丁打理大屋及花園。德國人很少用家傭，屋主只請了一名鐘點女傭，久不久打掃大屋一次。前後花園疏於修剪，屋內不少油畫都只是隨意放在牆角。香港寸金尺土，不少人都費盡心思，精心佈置，用盡每寸空間。反觀這德國大屋，既沒有豪華裝修，亦無特色設計。也許，人需要的，是空間。屋夠大，室內的裝飾佈置，顯得不太重要。

踏著單車到周圍逛逛，發現山丘上儘是葡萄園，一望無際，是個釀酒區！難以相信自己亂碰亂撞，闖進了一個釀酒區！原來當地的釀酒業至今已有二百六十多年歴史，釀酒商有七十多間。大大小小的葡萄園佔地約四百二十多公頃，橫跨多個山丘。每逢週末，都有一團團的遊人專程來到 Bodenheim 試新酒。附近的餐館、旅館亦因此生意滔滔。他們的傳統農村菜份量頗大，有燒肉扒或肉腸，配炒薯仔及蔬菜。酒菜皆略粗，沒什麼印象。

屋主為前電視台高層，退休後經常出門遠行，平均一年有六個月在遊輪上度過。出租客房予大學生，大概是想找個人看守她的大屋。

免佣，免平台費。以一間房的租金，進駐釀酒區六千呎大宅。Good deal!

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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欄名 : 周大調富格曲

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