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【公關大娜移@iM網欄】2021年更差？ 及時行樂抗鬱悶

名人薈萃 17:18 2021/01/04

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加拿大偷情網站「Ashley Madison」曾經一度很火，打著「人生苦短、及時偷情」的旗幟，號召全球已婚男女齊齊出軌尋歡，業務本身極具爭議性，後來又遭駭客攻擊令三千萬名客戶資料外洩，更有會員因此想不開而自尋短見。臭名遠揚，投資市場都不想涉這淌渾水，若為此招惹了站於道德高地的民情鞭撻，等同飛蛾撲火。

「活在當下、及時行樂」，出發點乃善意，提醒世人面對無常的人生，要珍惜眼前的人和事，盡興而活。新冠疫情催化生死憂患意識，病毒隨時隨地殺埋身，愈加激發行樂要及時的心態。

面對一波未平一波又起的疫境危情，你我只能在確診人數回落，禁聚令稍稍放鬆的罅隙縫裡喘息，趕頭趕命找良朋相聚、衝入美容院快做facial 、再跑去健身中心伸展生銹的筋骨，還想修甲、整頭髮、逛逛街，更渴望街頭放肆地吞雲吐霧，呼吸多幾啖清爽的空氣。恨不得將一整年的美好時光濃縮於光陰膠囊內，之後可以反芻細味。

20世代崇尚的You only live once（簡稱YOLO）概念，也強調在娛樂及生活上要盡歡，包括追逐時尚奢侈品、品味高級美食、出國度假等，藉此發洩無法向上流的無力感，決心「只為自己而活，不為社會及國家而活」，消費奉行「今朝有錢今朝買」和「早買早享受」原則。

智聯調查指，逾三成的內地「90後」花超過一半的收入償還上月的欠款，近三成更拖欠還款，2018年存款三萬元以上僅只三成。螞蟻金服上市夭折，其中一個死因便是荼毒年輕人心智，鼓吹「先使未來錢」，視借貸作等閒，是剮千刀的資本主義劣質行為。

偷食、疫情、YOLO族，撇除道德上的判斷，莫衷一是純粹尋歡，以對無趣現實的抗議。行樂族的規模將有增無減，想要迎合他們的口味？勾起共鳴感最重要，能排解寂聊，且具噱頭的體驗式消費；展現獨特個性的時尚產品；營造良好感覺的健康產品及服務；高度私隱的消閑娛樂活動；甚至是網上閒聊直播⋯⋯2021年，Marketer須著眼於打動和撫慰人心，在逆境中源源給予快樂的靈藥。

Ashley Madison以及時行樂為名，號召已婚者偷食，極富爭議性。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

欄名 : 公關大娜移

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