【仲未搵到工?】未來5年職業大趨勢 10個「搶手」與「沒落」職位一覽

疫情令全球經濟近乎停擺，各地失業率上升，大量科技應用以應付疫情的改變，亦改變了世界。世界經濟論壇（World Economic Forum）在10月時出了一個《明日工作報告》（Jobs of Tomorrow Report）。該報告是跟全球「搵工」平台LinkedIn及網課平台Coursera的數據專家合作寫成。根據當中的數據，展望未來4至5年即大約2025年「搶手」及「沒落」職業。這份報告對於正思考未來事業去向的年輕人極有參考價值。值得一提，財務分析員（Financial Analysts）及人力資源專家（Human Resources Specialists）在「沒落」職業分別排第11位的及第18位。

【絕世筍工】日男創新工種「什麼都不做的人」 年接千單生意成大紅人 【【下一頁】

【絕世筍工】 安「坐」家中 三個月收入高達7.8萬? 【下一頁】

未來五年10個最搶手職位:

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

未來五年「沒落」的職位:

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文︰鄭靜珊