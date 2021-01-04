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【仲未搵到工?】未來5年職業大趨勢 10個「搶手」與「沒落」職位一覽

環球政經 17:36 2021/01/04

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疫情令全球經濟近乎停擺，各地失業率上升，大量科技應用以應付疫情的改變，亦改變了世界。世界經濟論壇（World Economic Forum）在10月時出了一個《明日工作報告》（Jobs of Tomorrow Report）。該報告是跟全球「搵工」平台LinkedIn及網課平台Coursera的數據專家合作寫成。根據當中的數據，展望未來4至5年即大約2025年「搶手」及「沒落」職業。這份報告對於正思考未來事業去向的年輕人極有參考價值。值得一提，財務分析員（Financial Analysts）及人力資源專家（Human Resources Specialists）在「沒落」職業分別排第11位的及第18位。

【絕世筍工】日男創新工種「什麼都不做的人」  年接千單生意成大紅人  【【下一頁

【絕世筍工】 安「坐」家中 三個月收入高達7.8萬? 【下一頁

 

未來五年10個最搶手職位:

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未來五年「沒落」的職位:

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撰文︰鄭靜珊

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