  • 19°C
香港時間 : 2021104日 (一) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】Bloom夥Visa推消費大抽獎　簽賬50元有機會贏20萬元

商業 17:00 2021/01/04

分享：

全港首個跨商場現金回贈App「Bloom」宣布，即日至2月21日，與Visa聯乘推出20萬元消費大抽獎。（Bloom提供圖片）

全港首個跨商場現金回贈App「Bloom」宣布，即日至2月21日，與Visa聯乘推出20萬元消費大抽獎。Bloom 會員憑任何Visa卡，於大型商場旗下的參與商戶，單次簽賬滿50元或以上，將自動獲得一次終極大抽獎機會。

【麥當勞】麥當勞10元2個火腿扒芝士漢堡　兼推新會員迎新優惠

【2021新年優惠】新年在家煮食有咩揀？　一文看清多間糧油雜貨及零食優惠（多圖）

每名Bloom會員可連結3張Visa卡，而每張已連結的Visa卡最多可得到10次抽獎機會，即每人最多可獲得合共30次抽獎機會，即有機會贏取高達20萬元預付簽賬額或高達2,000元現金回贈。Bloom會員只需透過Bloom App便能完成申領獎賞程序，毋需再費時排隊。

終極大抽獎將於2021年2月26日進行，得獎者將獲發一張指定金額的 Visa 預付扣賬卡。抽獎結果會於抽獎結束後的5個工作天內在Bloom官方網頁公布，並在2021年3月5日刊登於《英文虎報》及《星島日報》。

此外，Bloom亦為ZA Bank用戶呈獻獨家雙重禮遇，除了憑香港首張自訂卡號碼的Visa卡 – ZA Card消費，可參與終極大抽獎外，會員更可憑ZA Card單次簽賬淨額滿800元或以上，可獲取100元現金回贈；淨額滿2,000元或以上更可獲250元現金回贈。每名會員最多可獲8次現金回贈，總回贈金額高達2,000元。

【2021新年優惠】新年去舊迎新？　一文看清家電家品及廚具用品優惠（多圖）

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章

【麥當勞】麥當勞10元2個火腿扒芝士漢堡　兼推新會員迎新優惠
今日
【麥當勞】麥當勞10元2個火腿扒芝士漢堡　兼推新會員迎新優惠
【2021新年優惠】Starbucks推新款冬日飲品　網店購物低至7折
2021/01/01
【2021新年優惠】Starbucks推新款冬日飲品　網店購物低至7折
【2021新年優惠】JW萬豪住宿優惠每晚2021元起　房價全數回贈餐飲消費額
2021/01/01
【2021新年優惠】JW萬豪住宿優惠每晚2021元起　房價全數回贈餐飲消費額
【2021新年優惠】新年在家煮食有咩揀？　一文看清多間糧油雜貨及零食優惠（多圖）
2021/01/02
【2021新年優惠】新年在家煮食有咩揀？　一文看清多間糧油雜貨及零食優惠（多圖）
著數優惠 消費資訊 商場活動 威士卡（Visa，美：V）

下一篇文章

【零售寒冬】11月香港零售跌4%　勝市場預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Netflix劇集】宅在家看劇集　港人愛看驚悚片《今際之國的闖關者》、《Sweet Home》？
【Netflix劇集】宅在家看劇集　港人愛看驚悚片《今際之國的闖關者》、《Sweet Home》？
【一田福袋】一田新春福袋祭　近70款福袋低至15折
【一田福袋】一田新春福袋祭　近70款福袋低至15折
【線上夾公仔】線上夾公仔遊戲只是騙局？　從業員爆料承認造假
【線上夾公仔】線上夾公仔遊戲只是騙局？　從業員爆料承認造假
【Tesla電動車】Tesla去年銷售接近50萬輛汽車　按年增36％創紀錄
【Tesla電動車】Tesla去年銷售接近50萬輛汽車　按年增36％創紀錄
【美容業寒冬】美容業：新年是「存活生死線」　促允許立即復工
【美容業寒冬】美容業：新年是「存活生死線」　促允許立即復工
【營商策略】Sony互動娛樂擬於新加坡設總部　推動西亞市場業務
【營商策略】Sony互動娛樂擬於新加坡設總部　推動西亞市場業務