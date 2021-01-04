【消費優惠】Bloom夥Visa推消費大抽獎　簽賬50元有機會贏20萬元

▲ 全港首個跨商場現金回贈App「Bloom」宣布，即日至2月21日，與Visa聯乘推出20萬元消費大抽獎。（Bloom提供圖片）

全港首個跨商場現金回贈App「Bloom」宣布，即日至2月21日，與Visa聯乘推出20萬元消費大抽獎。Bloom 會員憑任何Visa卡，於大型商場旗下的參與商戶，單次簽賬滿50元或以上，將自動獲得一次終極大抽獎機會。

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每名Bloom會員可連結3張Visa卡，而每張已連結的Visa卡最多可得到10次抽獎機會，即每人最多可獲得合共30次抽獎機會，即有機會贏取高達20萬元預付簽賬額或高達2,000元現金回贈。Bloom會員只需透過Bloom App便能完成申領獎賞程序，毋需再費時排隊。

終極大抽獎將於2021年2月26日進行，得獎者將獲發一張指定金額的 Visa 預付扣賬卡。抽獎結果會於抽獎結束後的5個工作天內在Bloom官方網頁公布，並在2021年3月5日刊登於《英文虎報》及《星島日報》。

此外，Bloom亦為ZA Bank用戶呈獻獨家雙重禮遇，除了憑香港首張自訂卡號碼的Visa卡 – ZA Card消費，可參與終極大抽獎外，會員更可憑ZA Card單次簽賬淨額滿800元或以上，可獲取100元現金回贈；淨額滿2,000元或以上更可獲250元現金回贈。每名會員最多可獲8次現金回贈，總回贈金額高達2,000元。

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責任編輯：朱悅瀅

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