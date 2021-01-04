【大行報告】美銀看好太陽能玻璃前景　調高信義光能及福萊特目標價3成

美銀證券發表報告指，全球太陽能玻璃供不應求的情況將在今年惡化，明年仍會有約8%的短缺，考慮到信義光能（00968）及福萊特玻璃（06865）均將增加產能，分別重申「買入」評級，並把信義光能目標價調升25%至22元，福萊特目標價調升33%至40元。

信義光能今日收報20.65元，升2%，成交額8.9億元；福萊特收報35.1元，升7.5%，成交額4.7億元。

報告指出，福萊特預告去年純利將介於15億至16.6億元人民幣，高於該行預期的13億元人民幣，相信主要是由於強勁需求推動太陽能玻璃平均售價、銷售量及毛利率，將集團去年度銷量增長預測由14%提升至20%。

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美銀將福萊特去年度毛利率預測上調4個百分點至47%，今年上調3個百分點至40%，預期隨著行業產能的增加，太陽能玻璃的平均售價至2022年將降至每平方米26元人民幣。

美銀表示，福萊特宣布計劃增發A股籌資，將在安徽增建5座日熔化量1200噸的光伏組件玻璃項目，考慮到毛利率提升及新增產能後，將該公司2020至2021年每股盈利預測提高15.3%及9.2%，目標價由30港元，上調33%至40港元。

報告又指，信義光能及福萊特玻璃透過提升產能及產品質量，將鞏固市場地位，該行把信義光能目標價由17.6港元調升25%至22港元，預期2019至2022年每股盈利複合年增長率可達21%。

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記者：李兆明