  • 19°C
香港時間 : 2021104日 (一) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】美銀看好太陽能玻璃前景　調高信義光能及福萊特目標價3成

股樓投資 17:01 2021/01/04

分享：

美銀證券發表報告指，全球太陽能玻璃供不應求的情況將在今年惡化，明年仍會有約8%的短缺，考慮到信義光能（00968）及福萊特玻璃（06865）均將增加產能，分別重申「買入」評級，並把信義光能目標價調升25%至22元，福萊特目標價調升33%至40元。

信義光能今日收報20.65元，升2%，成交額8.9億元；福萊特收報35.1元，升7.5%，成交額4.7億元。

報告指出，福萊特預告去年純利將介於15億至16.6億元人民幣，高於該行預期的13億元人民幣，相信主要是由於強勁需求推動太陽能玻璃平均售價、銷售量及毛利率，將集團去年度銷量增長預測由14%提升至20%。

【A股布局】2021年A股開門紅　寧德時代助深創指漲近4% 詳情請按【見下頁

美銀將福萊特去年度毛利率預測上調4個百分點至47%，今年上調3個百分點至40%，預期隨著行業產能的增加，太陽能玻璃的平均售價至2022年將降至每平方米26元人民幣。

美銀表示，福萊特宣布計劃增發A股籌資，將在安徽增建5座日熔化量1200噸的光伏組件玻璃項目，考慮到毛利率提升及新增產能後，將該公司2020至2021年每股盈利預測提高15.3%及9.2%，目標價由30港元，上調33%至40港元。

報告又指，信義光能及福萊特玻璃透過提升產能及產品質量，將鞏固市場地位，該行把信義光能目標價由17.6港元調升25%至22港元，預期2019至2022年每股盈利複合年增長率可達21%。

【延伸閱讀】2021展望：建銀國際料港股M型走勢 恒指最高29500 薦10大首選股 科技消費為主  詳情按【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8
iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
 
記者：李兆明
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」 要預算帶幾多個月生活費？
【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」 要預算帶幾多個月生活費？
【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳
【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕
【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕
【筍盤推介】 罕有向西南放盤擁超靚海景 可做九按上車之選
【筍盤推介】 罕有向西南放盤擁超靚海景 可做九按上車之選