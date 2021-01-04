【美國大選】佐治亞州參議院兩席 民主黨人民調領先

美國佐治亞州周二（5日）選出參議院關鍵兩席，結果將決定參議院控制權誰屬。有民調顯示，兩名民主黨候選人均以1至2個百分點的輕微差距領先共和黨對手，其中1名民主黨人更取得半數支持度，民主黨被指有望全取關鍵兩席，奪得參議院控制權。

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美國佐治亞州於去年11月大選中，未有候選人取得過半選票，根據佐治亞州選舉法，最高票數兩位候選人於1月再選。

美國有線電視新聞網（CNN）的民調顯示，民主黨人沃諾克（Raphael Warnock）的支持度為50%，以2個百分點差距，領先尋求連任共和黨參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）的48%。

另一角逐參議院席位的民主黨人奧索夫（Jon Ossoff），支持度為49%，以1個百分點輕微領先尋求連任的現任共和黨參議員珀杜（David Perdue）。

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只要共和黨於佐治亞州再取1席，就可保住參議院控制權。由於民主黨取得眾議院控制權，兩黨可繼續互相制衡。

但民主黨如成功於佐治亞州連奪參議院兩席，兩黨於參議院將各擁50席。民主黨的賀錦麗（Kamala Harris）1月20日就任副總統後，會同時兼任參議院議長。當兩黨在表決期間票數持平時，賀錦麗可以參議院議長身份投下決定性一票。

由於參議院掌控內閣任命、總統彈劾、最高法院大法官提名等重要職權，因此佐治亞州重選的結果被視為關鍵。

美國現任總統特朗普（Donald Trump）於佐治亞州有相當的支持度，早前亦特地出席競選集會，為兩名共和黨參議員拉票，以確保共和黨在參議院的多數地位。

責任編輯：郭麗明