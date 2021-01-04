【低水屋苑】九龍灣鐵路上蓋德福花園樓價低水 2房戶放盤2小時即以708萬元沽出

最近疫情稍為放缓，確診個案有下跌跡象，二手樓市交投加快，準買家也把握機會找減價盤。一個德福花園的兩房單位，放盤僅兩小時即被買家承接。

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美聯物業首席高級營業經理黃家明表示，德福花園剛錄本月首宗買賣個案，有單位放盤短短2小時即獲承接，以708萬元沽予外區客自用。成交單位為德福花園I座低層05室，實用面積517平方呎，屬2房間隔，據悉，單位放盤僅2小時，原以720萬元放盤，旋即吸引睇樓約一星期之外區客承接，先後3次議價後，以708萬元成交，減價12萬，減幅約1.7%，折合實用呎價約13,694元，屬市價成交。

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資料顯示，原業主於2007年2月斥資188.38萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利519.62萬元，升值逾2.7倍。

位於港鐵九龍灣站上蓋的德福花園，可算是九龍區呎價最低水的屋苑，現時屋苑成交呎價僅1.3萬至1.4萬餘元水平，而鄰近淘大花園的呎價已達1.6萬元，同區得寶花園的呎價更達1.7萬元，可見德福花園屬區內呎價最平的屋苑。

黃家明指，近來德福花園放盤業主的議價空間約2%至3%，實用面積494平方呎的2房單位，入場費由720萬元起。

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記者：陳詠妍