【牛津疫苗】英國82歲老翁打第一針 下月與妻慶祝結婚48周年

▲ 英國周一（4日）展開牛津疫苗接種，英國一名82歲老翁成為首位接種者。

英國的新冠肺炎疫情嚴峻，連續6日新增超過5萬宗新冠肺炎確診個案。牛津疫苗早前於英國獲批，英國周一（4日）展開牛津疫苗接種，英國一名82歲老翁成為首位正式接種牛津疫苗的英國人。英國首相約翰遜表示，隨著英國人開始接種牛津疫苗，希望今年4月底前有數千萬名英國人接種新冠疫苗。

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82歲的平克（Brian Pinker）為一名腎病患者，他在當地周一早上於英國牛津大學醫院（Oxford University Hospital），接種藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學研發的新冠疫苗。

平克表示很慶幸今天能夠接種牛津疫苗，稱他對牛津大學發明新冠疫苗感到自豪，又讚揚醫院的醫生、護士及工作人員表現出色。平克更表示自己接種新冠疫苗後，期待於2月與妻子慶祝他們的結婚48周年紀念日。

英國早前已率先批准使用輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗，並正為民眾接種。但輝瑞疫苗需存放於攝氏負70度的超低溫環境，而牛津疫苗只需存放在攝氏2至8度的溫度之間， 相對較輝瑞疫苗容易運送及儲存。

英國首批牛津疫苗有53萬劑，長者及醫護人員等群體將優先接種。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，英國周一起開放700個疫苗接種地點，到本周末將增至超過1,000個。英國已向阿斯利康訂購超過1億劑牛津疫苗，料足以為全國大部分人口接種。

約翰遜（Boris Johnson）周日（3日）接受訪問，表示希望於未來3個月內、即4月底前，可為數千萬人接種新冠疫苗。

責任編輯：鄭錦玲