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【A股布局】2021年A股開門紅　寧德時代助深創指漲近4%

股樓投資 16:11 2021/01/04

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2021年A股甫開局就有好開始，指數全綫上升。上證指數微升0.9%，報3502點，總算突破3500點關口，不過戲肉還是深圳掛牌的企業，深證指數升2.5%，報14827點，深圳創業板指數更大升3.8%， 收報3078點，創2015年6月以來的新高。

【大行點睇】中金料內地非全面收緊內房　推薦6大內房股，請看【見下頁

創業板指數表現搶鏡，主要因多隻成分股暴漲，寧德時代（深：300750）、金龍魚（深：300999）及邁瑞醫療（深：300760）分別上升12.8%、8.2%和4.7%，推動創業板指數急漲，也表現了資金熱炒新經濟股，以致舊經濟股為主的上證指數大落後。

生產電動車電池的寧德時代，成了風頭躉。隨着股價急漲超過1成，公司總市值已突破9,000億元人民幣，晉身A股總市值的前十，超過中國人壽（滬：601628）位列第八位。

【大行點睇】零利率時代　大和予3隻公用收息股「買入」評級，請看【見下頁

究其原因，寧德時代計劃在江蘇、四川和福建擴建產能，合計總投資額不超過390億元人民幣。中金測算寧德時代未來2至4年內合共新增產能約120至150GWH，考慮到行業景氣度提速，上調公司目標價至450元人民幣，距離現價還有逾1成的升幅。

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記者：林衛

金龍魚（深：300999） 邁瑞醫療（深：300760） 寧德時代（深：300750） 電動車 深圳 新經濟股 上海證券交易所綜合股價指數 A股

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