【A股布局】2021年A股開門紅　寧德時代助深創指漲近4%

2021年A股甫開局就有好開始，指數全綫上升。上證指數微升0.9%，報3502點，總算突破3500點關口，不過戲肉還是深圳掛牌的企業，深證指數升2.5%，報14827點，深圳創業板指數更大升3.8%， 收報3078點，創2015年6月以來的新高。

【大行點睇】中金料內地非全面收緊內房 推薦6大內房股，請看【見下頁】

創業板指數表現搶鏡，主要因多隻成分股暴漲，寧德時代（深：300750）、金龍魚（深：300999）及邁瑞醫療（深：300760）分別上升12.8%、8.2%和4.7%，推動創業板指數急漲，也表現了資金熱炒新經濟股，以致舊經濟股為主的上證指數大落後。

生產電動車電池的寧德時代，成了風頭躉。隨着股價急漲超過1成，公司總市值已突破9,000億元人民幣，晉身A股總市值的前十，超過中國人壽（滬：601628）位列第八位。

【大行點睇】零利率時代 大和予3隻公用收息股「買入」評級，請看【見下頁】

究其原因，寧德時代計劃在江蘇、四川和福建擴建產能，合計總投資額不超過390億元人民幣。中金測算寧德時代未來2至4年內合共新增產能約120至150GWH，考慮到行業景氣度提速，上調公司目標價至450元人民幣，距離現價還有逾1成的升幅。

延伸閱讀 【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衛