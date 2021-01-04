▲ 滙豐料亞洲股債續造好 推亞洲多元資產高入息基金

滙豐環球投資管理多元資產部聯席董事鍾志明表示，去年亞洲市場表現良好，料今年有望繼續跑出，主因受惠於（1）宏觀環球、（2）估值吸引及（3）低違約率。滙豐環球投資管理分銷業務銷售主管白韋恩（Alison Brown）又表示，在過去12個月，市場對收益的需求巨大，特別是零售投資者，料這趨勢將會持續，故推出滙豐亞洲多元資產高入息基金。

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滙豐環球投資管理多元資產部聯席董事鍾志明表示，去年亞洲（日本除外）是全球唯一在實現GDP正增長的地區，料今年將會有強勁的反彈，並回到2019年的水平，而且預期通脹溫和，意味亞洲地區的央行仍有空間祭出刺激措施提振經濟，為經濟復甦提供強大後盾。

同時，亞洲股票的估值依然吸引，雖然亞洲（日本除外）股票的市盈率創10年新高，但相比美國及歐洲預測市盈率達20倍，亞洲仍低於20倍，加上亞洲股票的盈利反彈之餘，息率亦較為穩定。債券方面，亞洲高息率債息率達7厘，高於美國、歐洲以及新興市場的高息債，存續期亦較短。除了收益率之外，亞洲信貸的違約率亦較低，有利於提高亞洲信貸的投資比重。

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滙豐環球投資管理推出滙豐亞洲多元資產高入息基金，基礎貨幣為美元，另設有港元、澳元、歐元、英 鎊、加元及人民幣共五種貨幣類別。基金屬高入息投資方案，聚焦高收益資產類別，組合內逾4成來自中國內地的資產，按行業計，約4成為房地產、約12%為金融業，近一成為資訊科技。基金於周一（4日）至1月15日供香港零售投資者認購，基金將於15日開始交易。

內房債一向高息率，但近期內地對房地產的政策收緊，鍾志明表示，內房行業的承載能力良好，且市場對其債券的需求穩固，相信金融風險可控，同時銷售數據保持穩定，故該行較為偏好內房債。針對有內地企業出現債券違約，他指，該等債務問題僅個別事件，未有影響整個債券市場。

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編輯：袁諾曦