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【THE SPICE INFLUENCE@iM網欄】在膳食中加入香料 5個保持健康的簡單方法

名人薈萃 16:48 2021/01/04

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香料為食物帶來豐富的味道，而且不增加食物的卡路里、脂肪、糖或鹽份。如果你有追蹤這個專欄，你會知道，香料還有許多已為人知的健康益處，包括抗癌性、幫助糖尿病患者、改善牙齒、抗病毒性以至減輕體重等等。 難怪在古時，有些香料甚至被當作貨幣來交易！

香料不僅僅代表辣味或辣椒。 香料的用途極為廣泛，味道亦可以是酸味、甜味、果味、土味或其他任何味道也有可能。 以下我想介紹一些在食物中加入香料的簡單方法，令食物更有趣，亦更健康！

1. 咖哩藜麥 （Curried Quinoa）

藜麥 （Quinoa）含豐富蛋白質、纖維和健康脂肪，而且還是低碳水化合物的食糧！

與大米相比，藜麥含豐富蛋白質、纖維和健康脂肪，而且還是低碳水化合物的食糧。 第一次煮時有些人可能會不習慣，因為在亞洲，很可能那不是你的慣常食物，也不是小時候祖母或媽媽教你烹飪的食物。藜麥本身帶有很香的堅果味，只要加入簡單的香料，已可單獨成為一道美味的菜式。煮藜麥就像煮意大利飯（Risotto）一樣：1杯藜麥，加入2茶匙你喜歡的綜合香料，乾烤幾分鐘，然後加入1.75杯蔬菜高湯或熱水，灑少許鹽，蓋上鍋蓋小火煮約25分鐘至熟透。 我喜歡自己家中的作法，使用一種溫和的綜合香料Vadouvan，就像是一種精製的、溫和而帶甜味的咖哩粉。

2. 一小撮肉桂 （Cinnamon）

印度香料茶（Masala Chai）用上肉桂粉、荳蔻粉、黑胡椒粉和薑粉，是印度家庭主婦最喜歡的早晨飲料

當你想要製作奶茶、牛奶咖啡、奶昔或任何烘焙時，可試試加一小撮肉桂。 就像在之前專欄裡提到的，以其帶來的功效而言，肉桂是最健康的香料之一，也是最容易開始使用的香料。早上在咖啡加一小撮肉桂，根本都不用煮呢！ 如果你喜歡新嘗試，可以試著製作自己的印度香料茶（Masala Chai），印度家庭主婦最喜歡的早晨飲料。 將少量的肉桂粉、荳蔻粉、黑胡椒粉和薑粉混合，在熱水中煮一分鐘，再加入一些黑茶葉，再煮一分鐘。 過濾後加入熱牛奶，再加入一匙蜂蜜或蔗糖，攪勻就完成了！

3. 醃製食剩的食物

自製醃製食物（Pickles）既不浪費，又健康可口！

有沒有試過買了一個花椰菜，但只需要用半個？或者只需要1.5隻紅蘿蔔，剩下半個不知如何是好？有一個不浪費又健康的方法，就是用來做醃製菜！將剩下的蔬菜切成小塊，放入可密封的容器內。 另外，倒一1杯醋，加入2杯水，並煮滾。 加入一茶匙的糖、鹽和一湯匙的醃製香料（Pickling Spices）。慢火煮一分鐘，然後倒入容器，覆蓋所有蔬菜。 冷藏2日，並在2星期內食用。 如果你沒有現成的醃製綜合香料，可以研碎一些丁香、芫荽籽、肉桂，芥末籽、胡椒及加入任何其他喜歡的香料，製作自己喜歡的口味。

4. 烤蔬菜

烤蔬菜－非常簡單但非常香口，保證你一試愛上！

蔬菜可能不是小朋友甚至大人特別喜歡的食物...假如你並不是在大量香料的家庭長大，可能就是這個原因！不像魚或肉類，許多蔬菜本身並沒有很強烈的味道。但是，只要用上合適的香料，蔬菜可以美味得令人讚嘆！如果你喜歡香辣，下次可以嘗試用Cajun Seasoning；如果你不喜歡辣但想有點有趣的味道，可以試下用煙熏紅椒粉（ Smoked Paprika）。將香料粉與橄欖油混合，然後搓揉在切碎的蔬菜上。如果你在想「我用得夠嗎？」，這通常意味著未夠，要再加一點！具體一點的話，在家裡，我們通常用上大約1茶匙的香料和3茶匙的橄欖油，來覆蓋2份蔬菜（例如半個西蘭花＋1個中型紅蘿蔔＋一些蘑菇）。將這些蔬菜放在焗爐直至煮熟。出爐後灑上一點鹽和檸檬汁，更好味！

5. 煮藥材湯 （Herbal Soup）
 

很多中式藥材湯的藥材，其實也是香料的一種！

在中國，藥材湯已是代代相傳，自古已有，但在世界其他地方卻不是那麼普遍。 如果你經過街市的藥材舖，又或者可以在網上買，拿起這些經典食材，加進你喜歡的簡單肉湯或蔬湯中，用小火煮至少45分鐘，這湯喝下去非常健康舒服。 枸杞、甘草根、當歸、沙薑、棗、人參、山藥，都是常用的材料。如果你想要融合一點西方的口味，也可以放入一些西式香草，例如迷迭香或羅勒（只要不告訴中國人就好了！）。

就是這樣簡單，任何人都可以用這5種簡單方法，感受一下香料的世界及其獨特的味道，而不增加任何脂肪或卡路里。

（原文為英語，此為翻譯文章）

 

作者_Sunit Dattani@Regency Spices簡介：

自幼跟隨家人的食品生意業務到處去，2歲初次踏足新疆的葡萄乾合作農場！10多歲開始愛上烹飪，後來加入了香料行業。跟大家分享尋找香料之旅的所見所聞，還有傳統又充滿異國風味的食譜！希望人人都可以成為廚藝達人！

regencyspices.hk/ FB@Regency Spices

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撰文 : Sunit Dattani

欄名 : THE SPICE INFLUENCE

欄名 : THE SPICE INFLUENCE

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