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三星One UI 3.0系統無故出錯　無法顯示電池用量

科技 17:40 2021/01/04

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最近有外國用戶投訴，指One UI 3.0系統無故出現錯誤問題，並無法顯示電池用量。

在去年12月份，三星（Samsung）為旗下Galaxy S20、S20+及S20 Ultra等機型，發布Android 11系統更新，並導入One UI 3.0操作介面。不過最近就有外媒消息指，One UI 3.0系統無故出現錯誤問題，並無法顯示電池用量。

據外國科技網站Sammobile報道，最近有用戶投訴，當手機日期進入2021年1月1日後，屏幕右上角的電池用量圖示就會突然消失。當用戶將手機日期改為2020年，則能重新顯示電池用量。目前尚未清楚系統產生故障的原因，三星官方亦沒有作出任何回應。受影響的型號包括Galaxy S20、Note20和Note10系列手機，均曾經進行Android 11系統升級，並支援One UI 3.0系統。

<<三星「Galaxy SmartTag」藍牙追蹤器通過NCC驗證　或與Galaxy S21一同發布

<<傳三星新款旗艦Galaxy S21定價較上一代便宜　普通版約售7,100元

對此，最近有用戶在網上分享解決方法，用戶可在手機設定中打開「Apps」> 「Show system apps」，找到 「Samsung Device Health Manager Service」選項後，點擊「Storage」>「Clear data」將數據清除。當手機使用一段時間，或進行一次充電後，則會恢復正常狀態，並能重新顯示電池用量。

責任編輯：李寶如

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