【時代終結】Adobe Flash停止支援　官方建議用戶盡快移除

▲ Adobe在2017年7月宣布停止支援計劃，踏入2021年，Adobe再次提醒用戶盡快移除Flash的瀏覽器插件。

Adobe Flash Player軟件自推出以來，一直大受歡迎，幾乎每一部電腦都會安裝。不過，隨著Apple iOS拒絕支援，而另一邊廂HTML5亦逐漸流行，Adobe最終在2017年7月宣布停止支援計劃。踏入2021年，Adobe再次提醒用戶盡快移除Flash的瀏覽器插件。

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由於Adobe Flash Player軟件已於2020年底停止支援，Adobe重申，將由2021年1月12日開始，會開始封鎖Flash內容，無法再在Flash播放器中顯示。而現時一旦在電腦上執行該軟件，就會顯示文字通知：「謝謝您使用Adobe Flash Player，2020年12月之後，系統將停止支援Flash Player。

為確保您的系統，Adobe會從2021年1月12日開始封鎖Flash Player播放的Flash內容。Adobe強烈建議立即點擊以下『反安裝』按鍵，從系統移除Flash Player。」

▲ Adobe重申將由2021 年1月12日開始，他們會開始封鎖Flash內容，無法再在Flash播放器中顯示。

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基於Flash播放器已經不會再有任何更新，Adobe建議用戶，可以將軟件盡快移除，避免有不法之徒利用漏洞向電腦系統發動攻擊。

責任編輯：施雯雯