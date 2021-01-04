【零售寒冬】11月香港零售跌4%　勝市場預期

政府統計處今日發表最新的零售業銷貨額數字，2020年11月的零售業總銷貨價值按年跌4%，勝市場預期的跌7.4%；總銷貨價值的臨時估計為287億元。

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與2019年同期比較，2020年首11個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌25.3%。扣除其間價格變動後，2020年11月的總銷貨數量則按年下跌4.7%。



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2020年11月與2019年11月比較，百貨公司貨品的銷貨價值下跌12.4%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌8.8%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌16.1%）；服裝（下跌13.3%）。藥物及化妝品亦大跌34.8%，還有燃料跌5.5%，鞋類、有關製品及其他衣物配件減18.3%。



另一方面，2020年11月與2019年同月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值剛上升22.0%。其次為超級市場貨品（銷貨價值上升1.6%）；其他未分類消費品（上升15.3%）；汽車及汽車零件（上升22.2%）；以及傢具及固定裝置（上升15.1%）。

政府發言人表示，１１零售銷售的按年跌幅進一步收窄，主要因為耐用消費品零售商的銷售明顯上升。展望未來，發言人指出由於訪港旅遊業仍然冰封，以及本地第四波疫情自１１月後期起影響本地消費氣氛，零售業的經營環境在短期內仍然充滿挑戰。

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責任編輯：葉泳珊