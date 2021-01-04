【國泰股價】國泰航空開辦利雅德貨運航線 1月5日起每周二營運

▲ 國泰開辦利雅得貨運航線。

國泰航空 （00293） 宣佈，將於1月5日起開辦來往香港及利雅德（RUH）的全新定期貨運航線。國泰表示，香港是亞洲領先的貨運及物流樞紐，往來沙特阿拉伯及香港的航空貨運需求與日俱增，國泰新開辦利雅德貨運航班將能應付電子商貿，及其他如成衣等一般貨物的強勁需求。

國泰午後最新升逾1%，報7.25元，成交暫錄3,500萬元。

國泰貨運將於1月5日起以波音747-400ERF貨機營運全新航線。航班將於每週二營運，並於回程香港時停留杜拜（DWC）。

國泰續指，國泰貨運最近亦因應客戶的空運需求，營運多項定期及包機服務，於2020年12月16日開辦來往香港及澳洲荷伯特的季節性貨運服務，將荷伯特的鮮貨產品經香港出口至亞洲各地。

同時，國泰於去年9月短期開辦往來美國匹茲堡的貨運服務，以應付旺季的需求。 除了利用貨機機隊全面運作所有貨運航班外，國泰亦運作了數千對只載貨的客運航班，部分利用客艙載運貨物。國泰航空亦通過附屬全貨運航空公司華民航空營運了數百對包機航班，以增加載貨運力。

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編輯：陳健婷