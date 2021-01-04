【南韓疫情】單日確診再增逾千宗 南韓政府宣延長現行限制措施

據了解，南韓單日再次新增1,020宗確診個案，總累計超過6.4萬宗病例，是相隔3天後再次出現千宗確診個案的情況。當中社區感染個案為985宗，包括首都圈685宗，輪入個案為35宗，死亡人數已達981宗。

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南韓防疫部門於當地時間周一（4日）宣布，由即日起分別延長首都圈和非首都圈的防疫響應措施至本月17日，並下令全國禁止5人以上的聚會，惟家庭成員較多、有需要照顧老人小孩情況等將不受限制。現時全國各地的餐飲行業只可接受4人預定，5人分桌被同時禁止。

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另外，南韓政府近日決定放寬部分適用於補習班和滑雪場等冬季體育設施的營運限制，包括允許9人以下的補習班恢復營運，滑雪場、冰場等將有條件恢復開放，惟不得超過可容納人員總數的三分之一，當地時間晚上9時後須停止營業。

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責任編輯：潘曉豐