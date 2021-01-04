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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】感恩2020 感恩朋友的鼓勵 自學DIY 許願樹

名人薈萃 16:33 2021/01/04

分享：

 

岩岩踏入2021年，呢篇文章係Flora Rabbit 喺專欄既第廿六篇文章，喺2021 年新一年有一番新景象，喺呢度祝各位身體健康、平平安安！

 

首先，筆者向大家分享花藝的好處。花藝是一種很好的修身養性之道，花藝時講究心平氣和，全神貫注！在插花的過程中，可以培養氣質，心情也會安靜起來。香港生活如此繁忙，生活如此急速練習花藝，可以修生養性，心情得以痊愈，得以平靜下來。

 

回顧2020 年， Flora Rabbit 本應進修花藝師課程，7月因疫情下而取消。計劃趕不上變化，Flora Rabbit 就網上學習花藝，亦在YouTube 上研究新的款式。

 

Flora Rabbit 衷心感謝朋友西門為太太及小情人喺情人節凖備的花樹，此為Flora Rabbit親手做的第一棵花樹。

 

最高興的莫過於好友告訴我收禮者收到Flora Rabbit 的花禮時說很喜歡。 這是最大既滿足感！特別是花樹，Flora Rabbit 衷心感謝朋友西門為太太及小情人喺情人節凖備的花樹，他給了1 個月時間筆者研究花樹，還鼓勵筆者說：「唔試過，又點知做唔到呢」

 

Flora Rabbit 就網上自學整繡球花樹，看YouTube 教學繡球花樹的video 及再自學慢慢研究出來。第一個繡球花保鮮花樹足足用了7小時完成，之後還要再執，呈現最美的一面。而家，Flora Rabbit 最快都要3小時完成花樹。

7 年中學同學安係2020年情人節支持下揾我整繡球花樹送太太Carol，而他的小情人收到繡球花樹最開心。

之後，7 年中學同學安係2020年情人節支持下揾我整繡球花樹送太太，他告訴筆者他太太Carol 喜歡繡球花，而他的小情人收到繡球花樹最開心。Flora Rabbit 就完成的第二個保鮮花樹。 筆者見到Carol 網上分享，好開心Carol 同他小情人收到好開心。仲有喺母親節，好友Sharon做一個花樹送媽媽。她媽媽收到後問筆者有冇新既創作。2020年，筆者做得最多就係花樹。

 

另外，非常感謝好友Ada 及Justin 的信任，找筆者研究保鮮花盤景送Auntie 生日。他們的信任是最開心和最滿足。 筆者問Ada 意見，有什麼要修改？ 她說筆者決定就可以。 這些信任對筆者是很重要既鼓勵和支持，很窩心！

好友Ada 及Justin 的信任，找筆者研究保鮮花盤景送Auntie 生日。此為筆者做的第一棵保鮮花盤景。

 

最後，仲要多謝iMoney 編輯給予筆者這個機會寫專欄，先會《FloraRabbit 愛生活》這個專欄。

 

多謝iMoney 編輯給予筆者這個機會寫專欄，才會有《Flora Rabbit 愛生活》這個專欄。 5月時候，為朋友Glora 設計母親節禮物加上兔仔，筆者就決定用Flora Rabbi為筆名。

踏入2021 年，筆者會繼續研究最新既花藝。 即日至1月25日，可預訂私人定制情人節保鮮花瓶。每一個保鮮花獨一無二。預計7-14日內完成，可另加相片。有興趣既讀者可瀏覽FloraRabbit 的Facebook專頁留言或Whatapps 9753 7090 。

 

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)

欄名 : Flora Rabbit 愛生活

欄名 : Flora Rabbit 愛生活

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