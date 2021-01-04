【私募基金】港府力引私募基金落戶 財庫局提3條件附帶權益可免稅

▲ 財庫局局長許正宇出席立法會，就私募基金分發的附帶權益建議提供稅務寬減。（資料圖片）

政府在去年11月的最新一份施政報告中，提及要吸引更多私募基金在港落戶。財經事務及庫務局局長許正宇出席立法會，就符合資格的私募基金附帶權益，提供稅務寬減；同時就以私人形式發售的基金的利得稅制度作出改善。

許正宇指，已經就建議諮詢業界，並正準備相關法例，爭取2月初向立法會提交修訂條例草案。待立法工作完成後，有關安排將由2020／21課稅年度起適用。

他表示，基金在選擇註冊各營運地方時，稅務待遇是重要考慮因素之一，而根據目前稅例，在港提供投資管理服務所得的管理費和附帶權益均須繳稅。

附帶權益免稅須符3大條件

因此，建議就基金管理公司及其僱員獲發的附帶權益豁免全部利得稅和薪俸稅，但有關附帶權益必須符合若干條件，方可獲得稅務寬減，包括：1）為了防止稅務寬減遭濫用，基金必須事先獲得香港金融管理局的核證，以確定該基金確實進行私募投資；而基金亦須符合持續監察的機制；2）附帶權益必須衍生自私人公司交易；以及3）基金管理公司須在相關課稅年度內，符合實質活動要求，以符合國際稅務標準。

去年8月改革後 67個有限合夥基金成立

他出席立法會時重申，政府以「三步曲」鞏固香港的私募基金樞紐優勢，第一步是去年8月引入新的基金結構，容許私募基金在港以有限責任合夥成立。緊接新制度推出後，數月間已有67個有限合夥基金成立。

而第二步即今次的立法建議，是為在香港營運的私募基金所分發的附帶權益提供稅務寬減。第三步是考慮推出措施，吸引更多已在海外成立的基金在香港落戶。許正宇相信，有信心「三步曲」完成後，可大大提升香港作為私募基金樞紐的吸引力。

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編輯：趙穎妍