【零售寒冬】疫情陰霾籠罩一年　時裝品牌 Moiselle生意挫半　斥資逾百萬轉型拓網店

▲ 慕詩國際 （Moiselle）主席及行政總裁陳欽杰透露，去年生意按年大減50%。（資料圖片）

回顧過去一年情況，市道受新冠肺炎疫情影響，限聚令使街上人流大減。服裝店的生意同受拖累，慕詩國際 （Moiselle） （00130） 主席及行政總裁陳欽杰透露，去年生意按年大減50%。

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特別是第四波疫情再爆發，他稱：「市面人流與以前相差很遠」，加上旅客減少，使商戶難以負擔租金。慕詩國際過往有40%至50%生意是來自旅客。因應目前的市況，該企雖然沒有裁員，卻採取自然流失的方針。員工亦由4月開始放無薪假，每月4天至10天左右。

Moiselle ：業主仍打「心理戰」

陳欽杰又指，相信今年上半年的市道亦不會有明顯改善，相信到第三季才會逐漸好轉。宴會、公眾活動取消，市民對打扮、購買衣服的需求依然疲弱。他透露今年將有1至2間分店租約期滿，坦言需要減租5成至7成才會考慮續約。業主似乎仍在打「心理戰」，大部份只願減租3成至4成。

▲ 宴會、公眾活動取消，市民對打扮、購買衣服的需求依然疲弱。

開拓網上商店 料市道難重上高峰

疫情使生活模式轉變，陳坦言：「負擔貴租做生意並不明智。」考慮到未來的情況，慕絲去年亦特別斥資逾100萬，投資及升級網店，望開拓網購生意。他指，現時網上銷售僅佔整體生意的5%至10%，目標是升至30%。

雖然市道低迷，但慕詩國際仍有加聘負責網店的員工，希望可以開闢新路。陳欽杰認為：「最壞時期已過」，但相信香港市道亦難以重上高峰，競爭只會更激烈。即使市道靠穩，仍需審慎評估未來方向。

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記者：葉泳珊