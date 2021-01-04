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康宏爭奪戰｜康宏再批郭曉群股份來自謎網集團　馬時亨：管理層誠信破產

股市 16:00 2021/01/04

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康宏環球 （01019） 停牌逾3年，持股約3成的佳兆業「太子爺」郭曉群爭取重取董事會控制權，康宏將於1月7日（周四）再舉行特別股東大會（EGM）。康宏環球今早發公告，再度質疑郭曉群一方的股票是透過曹貴子所控制的謎網（Enigma Network）所瘦取，重申已向法庭提訟要求視郭曉群等人股份無效。

郭曉群一方去年邀請港鐵 （00066） 前主席馬時亨、立法會議員石禮謙爭取加入康宏董事會，但康宏現有董事會於去年11月底的EGM終止表決，馬時亨等獲郭曉群推薦的人選未能入局。馬時亨最新接受本報查詢時稱，康宏現有董事會去年11月曾主動公告年底可公布帳目，但今早又再延期，質疑管理層「誠信破產」，是否適任。對於周四能否入場參與EGM，馬時亨坦言看目前發展「入都無得入」，但相信邪不能勝正。

自郭曉群一方於去年重新爭取入局，馬時亨稱，康宏現有董事會已先後任命5名董事，包括3名執行董事，但沒有提名他或石禮謙加入，反問「（新任命董事）有經驗、有誠信過我和石禮謙議員？」

康宏陳志宏調任非執董　續任董事會主席

康宏爭奪戰｜郭曉群投票DQ案上訴失敗、周四勢難入局　馬時亨：證監港府若不理是香港悲劇（第二版）

馬時亨續指，過去數月即使是郭曉群爭取入局、部分小股東到台灣刊廣告，控制董事會的富邦蔡家都沒有溝通，重申若監管機構任由康宏現有管理層單方面行動，「是對香港金融中心金漆招牌潑墨」。

馬時亨又指，康宏一方既然不承認郭曉群的股票，卻願召開EGM，行為矛盾，而且廉署針對曹貴子的案件，法庭現判曹貴子無罪，康宏卻咬實曹貴子「有罪」，說法匪夷所思。

康宏今早發通告指，公司早年已提申索書，指曹貴子主導康宏2015年配股，而聲稱獨立承配人分別與謎網或曹貴子有關連，曹貴子利用循環融資、操縱股價，令公司及合法股東蒙受損失，而為了「掩飾首輪配售及認購的不當本質」、「避開監管機構的偵查」，聲稱獨立的承配人2017年間和郭曉群等人交易，正尋求令2015年配股、2017年郭曉群交易無效。

康宏又指，郭曉群於11月底聲稱獲得51.2%授權，經徹底的調查，有理由除了郭曉群原有持股，51.2%其餘股權內，大部分是透過謎網公司的聯繫人以不同形式獲取，擬增加更多被告人。

相關文章：

【康宏爭奪戰】康宏：已接獲郭曉群原訴傳票　正尋求法律意見

【曹貴子案】涉串謀詐騙脫罪曹貴子不獲訟費　康宏兩前高層獲批部分訟費

康宏擬出售平台業務予特殊目的收購公司　有意回購小股東持股

記者：麥德銘

香港股票 康宏環球（01019） 石禮謙 曹貴子 馬時亨 富邦銀行

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