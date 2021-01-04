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手持200萬現金 兩間供滿單位 網民提出3大疑問 考慮再置物業

股樓投資 16:11 2021/01/04

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受疫情影響，不少「打工仔」收入銳減，但另一方面樓市卻有下行跡象，令不少人心思思「想入手」。一名現年39歲的網民在疫情下被減薪，卻希望在疫市下購買物業，預算約為400萬，心儀物業樓齡超過30年。

【樓市熱話】50萬首期係咪買唔到屯門樓？ 網民：買個車位就夠：【下一頁

樓主現居於樓齡30年的居屋當中，與全家人同住，包括自己雙親、太太，以及4歲兒子。據悉該單位一早供完，市值約為5、600萬。此外，樓主的雙親自己還有一棟聯名物業，市值大約為900-1000萬，現時正在放租，每月大概可帶來2萬元現金收入。交代過自己的背景後，樓主向網友問了三個問題，主要想得知應否在疫情下購買物業，以及能否過到壓力測試，獲得25年的供樓期。

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【樓市熱話】50萬首期係咪買唔到屯門樓？ 網民：買個車位就夠：【下一頁

不少網友在參考過樓主個案之後，分別對樓主的兩大疑問做出分析，首先是應否上車，另外能否獲得銀行批出按揭。普遍網友認為以樓主現時的收入，以及家庭狀況，要供樓實在有點吃力，加上他指自己是家中的唯一經濟支柱，風險偏高。至於能否獲銀行貸款按揭，有網友建議他以太太名擬買市值約為400萬的物業，預計有他太太名義、樓主的個人擔保，以及擬收租金額，應該可以獲得按揭，購買400萬樓，但供款期可能與理想中的25年有出入。

綜合過網民與事主的意見，筆者認為應否再添置物業取決於置業的主要目的，如果單純為投資，風險也許有點過大，在未必能夠取得供款的最佳年期下，構成當事人一定財政壓力。不過按照當事人的説法，再置物業主要避免全家同住，構成婆媳紛爭，在此情況下，其實也不妨考慮與父母商量，以現時放租得來的租金，租住物業，但老人家是否願意奉獻被動收入則是另一考量。

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責任編輯：翁嘉陽

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