【宏觀術數@iM網欄】 Goodbye 庚子-術數談2020年回顧與展望 

都說庚子苦，年年艱難年年過。

冬至過後，風波不停的庚子年算是進入和明年辛丑年交接期。基於天干地支排列順序，庚為陽金，辛為陰金，地支子和丑也是合土的，即是兩年間運程會多有牽連，正如世事總是「起承轉合」持續進展。

趁著年尾新聞大事回顧之際，日謙也嘗試以術數分析回顧今年一些世界大事，並作展望，既可溫故亦可知新。

庚子年影響全球最深者相信非新冠肺炎莫屬。至今疫情發展至第四波，全球累計確診人數超過8千1百萬，死亡人數1,777,000，香港累計確診人數也達8700多人，對經濟及社會民生的影響更是難以計量。過去在本欄以天星分析過疫情趨勢和木星、土星和冥王星會合周期有巧妙的吻合，幸而隨著冬至日土木會合後，三顆行星逐漸分離，預期疫情應得以舒緩，碰巧也是新疫苗逐步面世使用的時候，希望普世得以平安。

今年庚年的天同化忌特別應驗，娛樂享受、美容、音樂電影等行業打擊至深，全世界人民都苦於限聚甚或封城，冬季聖誕也黯然失色，經濟社會復原可能還要待時。明年辛丑斗數四化星為巨門化祿、太陽化權，本應利於對外溝通經商，但由於今年疫情，航空事業大受打擊，而香港也受中美貿易戰和爭拗所影響，明年首兩季星盤中，對外關係和貿易的宮位，有主突變的天王星並受土星的不利影響，相信明年香港國際貿易及國際間的位置恐怕會再有被重新定位的情況，配合明年最差者為主文書契約的文昌化忌，實宜留意國際間投資或交易合約，恐怕容易國際關際影響而生變數。

世上有危亦有機，星運轉變意味著新時代來臨，新行業必會如九運離卦屬太陽般從旭日初升，以至日麗中天。今年疫情雖惡，卻做就了新行業領導市場。從個人娛樂的直播媒體，又或串流影像的Netflix等，業務及股價均有相當增長，仿似天同化忌對它們反而是助力。同時，網上購物如Amazon 或商業教學都使用的Zoom等，都是逆境中如魚得水，結論是得天運者，只要經營得善，自可逆境上遊。新天運利視像及網絡，離卦太陽主發散及影響力，相信未來更多相符行業成功。

國際上，香港人今年可能比過往更關心英國情況。今年英國似是多事之秋，先是年初皇儲及首相先後感染新冠肺炎，年尾又出現變種病毒，單人感染人數愈五萬多人。惟同時也正式達成脫歐協議，未來是禍是福？筆者曾在本欄談移民英倫的文章分析過英國未來，相信在九運絕對是先歷波折後得大發展，正如之前兩個九運開始如1666年倫敦經歷瘟疫及大火後，開展大英帝國盛世。1842年則發生鴉片戰爭，有興趣可重溫前文。以星運及地運來計算，明年年中及2023年對英國仍比較不利，到了2024年以後可望有當發展，可作參考。而提及到12月中影響阿根廷的日全蝕，先為球迷帶來馬勒當拿逝世的不幸消息，雖說生死各有天命 多少也反映出是次日蝕對區域會有互動影響，未來4-6個月該地區恐怕仍會較多事故天災人禍。

美國方面，最惹人注目的總統選舉交接外，今年初「BLM」國際維權示威及中美關係都是維基百科列舉的2020年大事。美國今年也受到土木和冥王互相會合的不良影響，對上一次較近情況便是911事件的2001年。明年星盤過運的冥王星仍會和原星盤重逢，配合其他組合，代表著社會維權和要求改變的推力依舊發揮影響，冥王星也代表地下或秘官組識，甚或 ”Deep State”的操控，可能會有不少出人意表的政策出台，特別是和新聞傳播、學術教育方面。而從干支來看，明年2021辛丑年和2001年辛巳干支都是天干辛金，地支會金局，明年秋季恐也較多事端，影響政治金融生態。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數