傳歐版Galaxy S21採用Exynos 2100　續航力大幅提升

▲ 根據Samsung一貫做法，相信歐版Galaxy S21系列將會採用Exynos 2100處理器，其電池續航力有 25%至35%的提升。

近期有不少消息指出，三星（Samsung）將於1月14日舉辦Galaxy S21系列新品發布會，而其真機渲染圖與相關規格資料亦於早前流出。根據Samsung一貫做法，相信歐版Galaxy S21系列將會採用Exynos 2100處理器，而包括香港、中國、美國在內的市場則會使用高通Snapdragon 888處理器。

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據外國爆料者@TheGalox_在其Twitter上透露，無論是配備Snapdragon 888的港版Galaxy S21，抑或是歐版的Exynos 2100，都將會有一個很大的賣點，就是將為新機帶來續航提升。歐版Galaxy S21系列將會較上一代的電池續航力有 25%至35%的提升，而港版Galaxy S21亦會有約15%的提升。

▲ 據外國爆料者@TheGalox_在其Twitter上透露，無論是配備Snapdragon 888的港版Galaxy S21，抑或是歐版的Exynos 2100，都將為新機帶來續航提升。（Twitter截圖）

據悉，vivo、OPPO、小米等品牌的手機廠商都將在明年採用Exynos晶片組。以現有的資料來看，Exynos 2100處理器的確在各個方面都較優勝，對消費者來說絕對是個好消息；而剩下來就是留待觀察其實際使用表現，以及5G的連線速度。

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責任編輯：施雯雯