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【南韓疫情】首次全國實施5人限聚令 確診數字回落

環球社會熱點 15:51 2021/01/04

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南韓的新冠肺炎疫情緩和，新冠肺炎單日確診數字有回落趨勢。但南韓政府面對新冠肺炎疫情仍不敢鬆懈，宣布周一（4日）起將首都圈的5人限聚令措施，擴大至全國範圍實施。

南韓再增近千宗確診 2宗屬變種新冠病毒 【下一頁】

據南韓中央防疫對策本部表示，南韓截至周日（3日）凌晨零時，單日錄657宗新冠肺炎確診病例，確診數字逐漸回落。南韓的基本傳染數R0值由上月初的1.4（每名感染者傳染1.4人），回落至1.1（每名感染者傳染1.1人）。

但南韓政府為安全起見，周一起首度把原本只適用於首都圈的5人限聚措施，擴大至全國實施。民眾在包括教堂、餐廳、咖啡廳等公眾場所聚會，均不得多於5人。另一方面，南韓放寬部分適用於首都圈補習社和滑雪場等冬季體育設施的營業限制。

南韓錄首宗變種個案 由英國傳入 【下一頁】

南韓中央防疫對策本部指，未來的兩周是對抗疫情的關鍵時期，若在一個月內保持疫情穩定，可通過接種疫苗及特效藥遏制疫情蔓延。

南韓計劃於2月開始為國民接種新冠疫苗，安排醫護人員及高危群體將優先接種。但美國及歐盟已先後批准疫苗及展開接種，南韓社會有不少聲音批評南韓政府的接種疫苗計劃進度過慢。

責任編輯：郭麗明

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