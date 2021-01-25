【新冠疫苗】以色列3分1人已接種 比例全球最高3大原因

▲ 牛津大學研究指，以色列的新冠疫苗接種人口比例全球最高。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國加緊展開新冠疫苗接種。英美等國都訂購大量新冠疫苗，但牛津大學研究指，以色列的新冠疫苗接種人口比例全球最高，已有超過300萬以色列人接種新冠疫苗。為何以色列可達到最高的新冠疫苗接種比例？

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全球新冠疫苗接種比例最高的10大國家 國家 接種人口比例（每100人） 以色列 35.3 阿聯酋 21.9 英國 7.6 美國 5 西班牙 2.2 意大利 2.1 德國 1.5 土耳其 1.3 中國 1 俄羅斯 0.7 備註：上述數字為Our World in Data統計截至1月21日的數字

以色列疫苗接種比例能稱冠全球，以下為3大主要因素：

人口較少，兼全天候接種

以色列去年12月19日展開疫苗接種計劃，而且24小時無間斷地接種，每天交付的疫苗數量足夠為約15萬人接種。其中，60歲以上的長者、醫護人員等高危群體，獲安排優先接種疫苗。

以色列只有約900萬人口，由於政府致力擴大接種規模，因此，接種人口比例自然可提高。以色列更於全國各地設有超過150個接種地點，更安排流動接種車到偏遠城鎮，也能有效加快疫苗接種速度。

願出高價搶購疫苗

以色列使用高於美國及歐盟最少4成的價格搶購輝瑞（Pfizer）疫苗，確保有足夠數量的疫苗為民眾接種。

面對多國爭相搶購疫苗，以色列早前與美國藥廠輝瑞達成協議，以每劑28美元（約218港元）的價格訂購數百萬劑輝瑞疫苗。由於輝瑞疫苗需接種兩劑，因此，每人接種疫苗的成本為56美元（約436港元）。

美國以每劑19.5美元（約152港元）的價格，訂購輝瑞疫苗。路透社上周引述歐盟官員指，歐盟計劃訂購2億劑輝瑞疫苗，目前商議的價格甚至低於美國的訂購價。

醫療服務系統數碼化

以色列採用簡單的電子醫療服務系統，有助加快安排民眾接種疫苗。

以色列國内設有4個醫療保險組織，政府要求所有成年人士必須註冊其中一個醫療保險組織。以色列政府能與這些組織進行有效協調，包括分發疫苗等細節，同時有助提升民眾接種疫苗的進度。

另外，以色列的數碼醫療服務系統被譽爲全球最佳，電子化系統有助政府規劃疫苗接種工作，同時追蹤優先接種疫苗群體的接種進度。

以色列也正開發名為紅綠燈程式（traffic light app）的電話應用程式，供民眾出示新冠病毒檢測陰性結果，及已接種兩劑疫苗的證明。

責任編輯：鄭錦玲