【新冠疫苗】以色列接種比例全球最高 拆解三大原因

▲ 牛津大學研究指，以色列的新冠疫苗接種人口比例全球最高。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國加緊展開新冠疫苗接種。英美等國都訂購大量新冠疫苗，但牛津大學研究指，以色列的新冠疫苗接種人口比例全球最高，已有過百萬以色列人接種新冠疫苗。為何以色列可達到最高的新冠疫苗接種比例？

【牛津疫苗】印度批准2款新冠疫苗 料今年3億人接種 【下一頁】

【新冠疫苗】美國擬將注射疫苗劑量減半 以加快接種 【下一頁】

全球主要國家的新冠疫苗接種比例 國家 接種人口比例（每100人） 以色列 12.59 巴林 3.57 英國 1.39 美國 1.28 丹麥 0.7 俄羅斯 0.55 中國 0.31 加拿大 0.3 德國 0.29 意大利、克羅地亞、愛沙尼亞 0.19 阿根廷 0.07 墨西哥 0.02 全球 0.16 備註：上述數字為牛津大學全球追蹤網站統計截至1月3日的數字

以色列疫苗接種比例能稱冠全球，以下為三大主要因素：

人口較少可全天候接種

以色列於去年12月19日展開疫苗接種計劃，展開24小時無間斷的接種，每天交付的疫苗數量足夠為約15萬人接種。其中60歲以上的長者、醫護人員等高危群體，獲安排優先接種疫苗。

以色列只有約900萬人口，由於政府致力擴大接種規模，因此接種人口比例自然可提高。以色列於上周周末，已有超過1成人口接種疫苗。

以色列更於全國各地設有超過150個接種地點，更安排流動接種車到偏遠城鎮，也能有效加快疫苗接種速度。

願出高價搶購疫苗

自從各大藥廠宣布研發新冠疫苗後，英美及歐盟各國都爭相搶購新冠疫苗。加拿大、日本、美國及英國已訂購足夠所有國民接種的疫苗數量，其中，加拿大的新冠疫苗覆蓋率最高，達127.7%。

面對多國爭相搶購疫苗，以色列早前與美國藥廠輝瑞（Pfizer）達成協議，以每劑28美元（約218港元）的價格訂購數百萬劑輝瑞疫苗。由於輝瑞疫苗需接種兩劑，因此每人接種疫苗的成本為56美元（約436港元）。

美國以每劑19.5美元（約152港元）的價格，訂購輝瑞疫苗。路透社上周引述歐盟官員指，歐盟計劃訂購2億劑輝瑞疫苗，目前商議的價格甚至低於美國的訂購價。因此以色列用高於美國及歐盟最少四成的價格搶購輝瑞疫苗，確保有足夠數量的疫苗為民眾接種。

醫療服務系統數碼化

以色列採用簡單的電子醫療服務系統，也有助加快安排民眾接種疫苗。以色列國内設有4個醫療保險組織，政府要求所有成年人士必須註冊其中一個醫療保險組織。以色列政府能與這些組織進行有效協調，包括分發疫苗等細節，同時有助提升民眾接種疫苗的進度。

另外，以色列的數碼醫療服務系統被譽爲全球最佳，電子化系統有助政府規劃疫苗接種工作，同時追蹤優先接種疫苗群體的接種進度。

以色列也正開發名為紅綠燈程式（traffic light app）的電話應用程式，供民眾出示新冠病毒檢測陰性結果，及已接種兩劑疫苗的證明。

責任編輯：鄭錦玲