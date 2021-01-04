【日本疫情】東京都及3縣 擬最快本周宣布緊急狀態

新冠肺炎疫情肆虐全球，日本的新冠肺炎確診人數持續上升。日本政府據報最快本周向東京都及周邊縣份宣佈緊急狀態，將是日本第二次因新冠肺炎疫情進入緊急狀態。日本首相菅義偉表示，日本最快於2月下旬展開新冠疫苗接種計劃。

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日本上周四（2020年12月31日）新增逾千宗新冠肺炎個案創新高，周日（2021年1月3日）再增3,158宗確診個案，其中東京及鄰近地區佔約一半。日本累計有24.5萬宗確診個案，約3,600名患者死亡。

東京都和埼玉、千葉、神奈川上述3縣，上周六（2日）促請日本政府宣布緊急狀態。菅義偉周一（4日）舉行記者會，承認即使在新年的3日假期期間，東京都地區的確診數字仍未有回落趨勢。當被問及會否考慮宣布緊急狀態時，菅義偉表示有必要發出更強的訊息，暗示政府正考慮宣布緊急狀態。

菅義偉表示會盡快擬定細節，並透露有別於上次針對關閉學校等設施，今次主要將會針對餐廳和酒吧，希望有效減低用餐期間的傳播風險。

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日本富士電視台報道，當局考慮最快今周宣佈緊急狀態，地區包括東京和周邊埼玉、千葉和神奈川三縣。在緊急狀態下，縣知事可以頒布居家令，並且可以要求餐廳和商店縮減營業時間，甚至關閉。

菅義偉表示希望在下月下旬展開新冠疫苗接種，表示醫護、長者和護理院員工將會成為首批接種疫苗人士，自己也將率先接種。

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責任編輯：李俊儀