【美股觀點】通脹預期升溫　美債息突破1厘　嘉信理財游國義：聯儲局續按兵不動

上月的議息會議中，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）決定將聯邦基金的目標利率維持3月份以來的零利率至0.25厘水平，而大多數聯邦公開市場委員會成員維持預測，即利率接近零將至少維持至2023年。

此外，聯邦公開市場委員會表示，在就業和通脹的雙重任務取得「重大進一步進展」前，聯儲局將繼續透過龐大的貨幣刺激措施來支撐經濟。具體而言，在委員會有關就業最大化和物價穩定目標取得重大進一步進展前，聯儲局「將繼續買入每月至少800億美元的美國國債以及每月至少400億美元的機構按揭抵押證券」。

通脹方面，聯邦公開市場委員會「認為適宜維持這個目標範圍，直至勞工市場的環境符合委員會對就業最大化的評估以及通脹上升至2%，而且有望在一段時間內略高於2%。」上述措辭亦曾在聯邦公開市場委員會11月的聲明中出現。

按兵不動的寬鬆政策

聯儲局未來有足夠時間和空間調整資產負債表，故現在毋須制訂具體計劃，因此金融環境仍然非常寬鬆。美元走弱，但信貸息差仍然極低，亦沒有跡象顯示企業或個人難以獲得資本借貸。此外，通脹預期正在升溫，令實質利率維持在負利率範圍。換言之，聯儲局實際上是採取按兵不動的寬鬆政策，因只要貫徹現有政策，實質利率便會下降，金融環境亦會變得寬鬆（編按：實質利率是名義利率減通賬）。

聯儲局亦發表最新的季度經濟預測，先前估算公佈時正值9月份的聯邦公開市場委員會會議；最新的預測顯示今年實質國內生產總值的跌幅輕微收窄，而2021年的預測則會略為上升。失業率預測顯示預期下跌速度將繼續加快，持續反映一直以來的較快下跌速度，另外預計通脹率有望於2023年回復至2.0%；不過，大部分成員預計，聯邦基金利率將一直維持接近零水平直至2024年甚至更後時間。整體而言，各成員依然相信通脹的下行阻力最低。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）強調「認為風險偏向下行的成員較9月份有所減少。」他指出疫情再度爆發，未來數月可能充滿考驗，他亦承認「近期的疫苗消息非常有利。」鮑威爾提及聯儲局的政策決定是「以成效為基準」，若然聯儲局任務的進展減慢，他們願意加快其政策步伐，預料資產負債表擴大的機會較高。

至於是否需要推出更多財政紓困措施，鮑威爾指出聯儲局的緊急借貸機制在法律上是貸款而非補助，而大部分企業和個人需要直接紓困救助而非更多負債。話雖如此，鮑威爾亦提及如有必要，財政部可以應要求在其五個紓困項目於年底結束後重新啟動緊急借貸機制。

雖然一些投資者或交易員未必認同聯儲局雙重任務中不甚清晰的「重大進一步進展」，但聯儲局顯然希望避免發生類似2013年「退市恐慌」的波動性事件（當時聯儲局表示可能會開始縮減資產購買規模）。鮑威爾提到聯儲局追蹤各種財務指標，而目前的金融環境並未窒礙經濟上升動力，相反，最大阻力其實來自新冠疫情。

撰文：嘉信理財私人客戶顧問副總監游國義