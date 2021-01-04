【安心出行】安心出行app加推藍牙感應功能　專家：iBeacon定位找患者更主動

▲ 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，其實局方可以考慮添加「iBeacon」技術，透過市民裝置的藍芽功能，感應100米範圍內iBeacon裝置發出的訊號，從而知道確診患者曾經去過哪些地方。

新冠肺炎疫情仍然持續，政府推出的「安心出行」，幫助追蹤確診患者，唯使用效能暫未見理想。副政府資訊科技總監黃志光早前表示，當局正研究在「安心出行」應用程式加設藍牙自動感應功能，到底方法是否可行？

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，其實局方可以考慮添加「iBeacon」技術，透過市民裝置的藍芽功能，感應100米範圍內iBeacon裝置發出的訊號，從而知道確診患者曾經去過哪些地方。「iBeacon比QR Code好，因為可以比較主動地接收市民的位置訊息。」他解釋，比起使用QR code方式，藍芽方式的確省卻市民用電話並主動掃描QR code的麻煩，而目前亦並非所有餐廳、處所都有QR code能供掃描。

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唯方保僑亦指出，若使用iBeacon方式亦有不少困難。「iBeacon技術，定位效能未必太理想，100米內可能有好多店舖，市民或最終都需要手動選擇自己曾經去過哪間店舖。」其次，要使用iBeacon，餐廳、處所均要安裝發射器。「如果要轉用iBeacon，要在裝置中設置程式，p並要連接電源，待一切準備好，疫情或已經到第二個階段，而使用QR code方式，對餐廳而言，就簡單得多，只需打印出來張貼就可以。」

專家：正式醫學追蹤才最重要

至於個人私隱資料方面，方保僑就表示，雖然藍芽方式一般是發射站與裝置雙向溝通，「但iBeacon方式，都是單向收集訊號，理論上不應該有迴路出現，即不會收集用戶手機資料。」

雖然現時依靠科技抗疫已經成為常態，唯方保僑指出，暫時手機科技的確可以做到幫助。「例如可亦找到社區的漏網之魚，有機會幫到手，但始終不能太依賴科技。」他解釋，畢竟類似的程式，不太廣泛使用，效能未必能完全發揮。

使用率偏低，會影響效能，最理想都是利用傳統醫學追蹤，否則一切都只是杯水車薪。

如在「安心出行」應用程式加設藍牙自動感應功能，在相關處所安裝訊號感應器，下載了「安心出行」的市民，到相關處所時毋須掃二維碼，都會被自動記錄出行數據。據了解，當局正在與香港大學的團隊研究在甚麼處所安裝感應器、如何不被周邊訊號干擾、如何分析有關人士在該處停留的時間，目前未有定案是否會在所有處所安裝藍牙感應器，會先找合適處所作小規模測試。當局亦強調，有關應用程式能保障市民私穩，政府沒有設立中央數據庫紀錄市民的出行數據，有關數據只是紀錄在手機內。

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記者：李彥煒