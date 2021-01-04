遼寧大連現超級傳播者1人傳33人　未發病時曾參與聚會

新冠肺炎持續，內地遼寧大連出現超級傳播者， 1人傳33人，其中21確診，12人為無症狀感染，估計該名疫情的開端為碼頭工人。

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據《新華社》報道，大連市衛健委​​副主任趙連昨日（3日）表示，大連疫情傳播速度快，當中有65宗個案例（未計及碼頭工人個案）與金座商廈有關。趙連指出，自12月20日發現涉及金座商廈的首宗確診案以來，共計有65宗病例相關。是次疫情發病開端為大連浩涵勞務公司的碼頭工人，其後透過聚餐活動以及搬家活動，傳播至金潤花園小區，令疫情「爆發」。此外，其又透過另一名碼頭工人，傳播到金座商廈內的工作人員和顧客受到感染，令傳染範圍進一步擴闊。

報道提及，金座商廈相關個案中，金某（病例35）在尚未病發時參與11人家庭聚會，及後造成其他人全部感染，並透過這些感染者再次傅播。流行病學調查發現，金某為金座商廈所有者，並在12月15日發病，而病毒傳播範圍不斷擴大，截至1月2日凌晨零時，金某相關確診病案累計共33宗。此外，金某曾於12月17日、12月18日先後到大連醫科大學附屬二院就診，又傳染3人感染。

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責任編輯：黎淑雯