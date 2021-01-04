【新冠肺炎】註冊體育教育今日起可申7,500元資助 料港府兩個月內派發

本港第4波疫情持續，港府去年12月初決定關閉康文署等娛樂體育設施，令部分體育教練的工作停頓。康文署今日（4日）表示，將為每名合資格註冊體育教練提供一筆過7,500元的補助，申請日期由即日起至2021年2月28日。

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申請人士須於2019年4月日至2020年12月31日曾從事教練工作的體育總會或認可體育機構註冊教練，均符合申請資格；有意者可向康文署轄下的體育資助辦事處遞交申請，相關補助金則約兩個月後分批發放。

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責任編輯：潘曉豐