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【新冠肺炎】註冊體育教育今日起可申7,500元資助 料港府兩個月內派發

環球政經 16:02 2021/01/04

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本港第4波疫情持續，港府去年12月初決定關閉康文署等娛樂體育設施，令部分體育教練的工作停頓。康文署今日（4日）表示，將為每名合資格註冊體育教練提供一筆過7,500元的補助，申請日期由即日起至2021年2月28日。

【防疫不鬆懈】 政府夥拍港大研提升「安心出行」 藍牙自動感應代替掃二維碼紀錄數據：【下一頁

【絕世好老闆】飲食業面對百年巨災 叙福樓集團老闆黃傑龍仍堅持加同事人工仲派埋花紅：【下一頁

申請人士須於2019年4月日至2020年12月31日曾從事教練工作的體育總會或認可體育機構註冊教練，均符合申請資格；有意者可向康文署轄下的體育資助辦事處遞交申請，相關補助金則約兩個月後分批發放。

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責任編輯：潘曉豐

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