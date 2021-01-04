【智能電視】亞馬遜推首款自家品牌智能電視　印度率先發售

▲ 最近，亞馬遜在印度正式推出首部自家品牌電視，分別為50吋及55吋智能電視。

近年來，不少電子廠商例如諾基亞(Nokia）、OnePlus等，一早瞄準印度市場，在當地推出智能電視產品。亞馬遜（Amazon）雖然擁有 Fire TV 智能電視系統，但一直沒有推出自家的智能電視。最近該公司正式推出首部自家品牌電視，目前暫時在印度地區發售。

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亞馬遜的自家品牌AmazonBasics，其產品類別愈來愈豐富，最近更在印度推出兩款智能電視。其中一款為55吋電視，售價410美元（約3,178港元），另一款50吋電視售價為480美元（約3,721港元）。據悉，兩款產品配備4K LED面板，支援 HDR 10、HLG 和 Dolby Vision。另外也內置 Fire OS 7 系統和提供Alexa語音操控功能。



據外媒報導，亞馬遜已計劃在自家電視品牌中，加入1080p和 720p兩款入門級型號，以擴充旗下品牌產品綫。但目前尚未清楚，亞馬遜是否會在其他市場推出自家智能電視產品。

責任編輯：李寶如