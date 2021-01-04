【新冠疫情】日本疫情日益嚴重 首相考慮對東京發出緊急狀態

日本政府因應日益嚴重的新冠疫情，最快在本周內宣布在東京大都會區實施緊急狀態。自從變種新冠病毒傳入日本後，令病毒在國內的傳染率不斷上升。

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日本首相菅義偉在新年記者會上提到，正在考慮在東京、神奈川縣、千葉縣及埼玉縣發布緊急狀態宣言。上周六（2日）東京都知事小池百合子在內的4名以上地區的知事發表聯合聲明，促請中央政府在這些地區發布緊急狀態宣言，及實行更有力的防疫措施。「若有必要，我們將毫不猶豫派出自衛隊的醫護人員。」菅義偉在記者會中除了表明會派出軍隊協助外，亦會繼續向醫院提供援助，減輕醫療系統的壓力。

▲ 菅義偉出席新年記者會

▲ 東京街頭

▲ 東京奧運會因疫情推遲一年

菅義偉沒有詳細指出何時將發布緊急狀態宣言，也尚未宣布新的抗疫措施細節。日本在去年4月曾頒布過中央緊急狀態宣言，由最初的東京都會區及關西等人口密集地區，其後擴展到全國，學校關閉，非必要商店及餐廳等停業，緊急狀態持續至5月25日取消。

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日本在周日（3日）共新增3150宗確診個案，51人死亡。全國總確診達到24萬人，共有3612人死亡。其中東京都會區新增了816宗確診個案，而在上周四（31日）更達到破紀錄的1337宗單日確診數字。

菅義偉表示，供應日本的新冠疫苗最快將在2月尾開始可供注射，他自己亦會接種新冠疫苗。

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