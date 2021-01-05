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【富豪榜】農夫山泉再曾8%破頂 創辦人鍾睒睒身家超股神巴菲特

股市 11:53 2021/01/05

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農夫山泉股價不斷創新高，鍾睒睒在即時富豪榜排名不斷上升

農夫山泉 （09633） 股價屢創新高，周一（4日）升9.8%後，今日早段曾升8%，見65.6元，H股連內資股市值逾7300億元，帶挈農夫山泉創辦人鍾睒睒不單成為亞洲首富，更打入世界富豪榜前6位，一日間超越股神巴菲特（Warren Buffett）、甲骨文公司（Oracle）創辦人Larry Ellison。

農夫山泉接近中午收市時升幅收窄至3%，暫報62.45元，成交達7.2億元。

據福布斯實時富豪榜顯示，鍾睒睒以904億美元身家躋身全球富豪榜第6位，一星期間超越Google創始人Larry Page（762億美元）、巴菲特（864億美元）、Larry Ellison（876億美元）。

鍾睒睒在福布斯即時富豪榜升至第6位

現時較鍾睒睒更富有的只有，Amazon 創辦人Jeff Bezos 、Tesla創辦人Elon Musk、LVMH大股東Bernard Arnault 家族、微軟創辦人比爾蓋茨和Facebook 創辦人Mark Zuckerberg。

事實上，農夫山泉自去年9月上市，股價累升逾1.8倍，成功令鍾睒睒超越阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲、印度首富安巴尼（Mukesh Ambani），成為中國及亞洲首富。

相關文章：【亞洲首富】農夫山泉創辦人鍾睒睒成亞洲首富　黃崢超越馬雲馬化騰李嘉誠

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編輯：袁諾曦

香港股票 農夫山泉（09633）

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