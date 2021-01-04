內地收緊銀行房貸佔比上限 內銀內房股新年首日捱沽

人民銀行與銀保監於去年12月31日發布《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》，為銀行房貸佔比及個人房貸佔比設上限。

消息傳出後，今日多隻內房股急跌，融創中國（01918）跌7.7%，報26.45元，創近一年半內新低。世茂集團（00813）跌6.5%，報23.1元。新城發展（01030）跌5.3%，報6.11元。中國恒大（03333）跌5.9%，報14.02元。花樣年控股（01777）跌5.9%，報1.27元。中國奧園（03883）跌4.4%，報7.21元。

內銀股同樣受壓，招商銀行（03968）跌3.6%至47.25元；工商銀行（01398）跌3.4%至4.86元；建設銀行（00939）跌2.2%至5.76元。



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新規下，國有銀行的大型銀行房地產貸款比例上限為40%，個人房貸比例上限為32.5%；涵蓋股份制銀行的中型銀行房地產貸款上限則為27.5%，個人房貸佔比上限為20%；中資小型銀行及非縣域農合機構的房地產貸款佔比上限為22.5%，個人房貸佔比上限為17.5%；縣域農合機構的房地產貸款佔比上限為17.5%，個人房貸佔比上限為12.5%；村鎮銀行的房地產貸款佔比上限為12.5%，個人房貸佔比上限為7.5%。



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新規定於1月1日起實施，如銀行業金融機構的房地產貸款佔比、個人住房貸款佔比超出管理要求2個百分點以內的，其業務調整過渡期為實施日起2年。超出2個百分點及以上的，業務調整過渡期為自實施日起4年。



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