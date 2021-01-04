  • 21°C
香港時間 : 2021104日 (一) 14:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】花旗指12月賭收勝預期 美林指濠賭股將跑贏大市

股樓投資 13:35 2021/01/04

分享：

澳門公布去年12月博彩收入數據，收入按年跌66%至78.2億澳門元，日均博彩收益2.52億澳門元，表現優於花旗預期的跌72%及市場預期跌幅68%，花旗指，澳門去年12月賭收日均收益自9月逐步恢復下，已創自新冠疫情以來最佳的水平，主要是由於中場業務帶動。

美銀證券則指，澳門自12月21日以來實施更嚴格的隔離措施，要求除中國內地及台灣的入境人士外，需要21日隔離，較原來要求的14日大幅增加，預計當地博彩收入將受到有關措施拖累。不過，美銀預期1月賭收即使按年要跌六成，按月仍有望上升。

該行強調，預期賭收會逐步改善，今年首季賭收跌幅將降至54%，濠賭股下行空間有限，一旦疫苗有利好消息，加上在農曆新年假期刺激下，相信濠賭股短期會跑贏大市。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http：//imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

撰文 : 謝克迪, CFA

疫情 博彩 澳門元 農曆新年 澳門 台灣 中國 花旗銀行 疫苗

下一篇文章

【388港交所】戴志堅上任代理行政總裁 港交所升逾2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕
【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」 要預算帶幾多個月生活費？
【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」 要預算帶幾多個月生活費？
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【筍盤推介】 罕有向西南放盤擁超靚海景 可做九按上車之選
【筍盤推介】 罕有向西南放盤擁超靚海景 可做九按上車之選
【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳
【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳