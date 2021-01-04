【大行點睇】花旗指12月賭收勝預期 美林指濠賭股將跑贏大市

澳門公布去年12月博彩收入數據，收入按年跌66%至78.2億澳門元，日均博彩收益2.52億澳門元，表現優於花旗預期的跌72%及市場預期跌幅68%，花旗指，澳門去年12月賭收日均收益自9月逐步恢復下，已創自新冠疫情以來最佳的水平，主要是由於中場業務帶動。

美銀證券則指，澳門自12月21日以來實施更嚴格的隔離措施，要求除中國內地及台灣的入境人士外，需要21日隔離，較原來要求的14日大幅增加，預計當地博彩收入將受到有關措施拖累。不過，美銀預期1月賭收即使按年要跌六成，按月仍有望上升。

該行強調，預期賭收會逐步改善，今年首季賭收跌幅將降至54%，濠賭股下行空間有限，一旦疫苗有利好消息，加上在農曆新年假期刺激下，相信濠賭股短期會跑贏大市。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http：//imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機