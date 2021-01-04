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【MPF】財庫局許正宇：「積金易」10年可慳300至400億元 幅度超預期

Hot Talk 13:12 2021/01/04

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許正宇預計，在2023至2032年期間，「積金易」平台可節省約300億至400億元。

積金局正推行強積金電子平台「積金易」項目。財經事務及庫務局局長許正宇表示，預計「積金易」平台10年間可以為計劃成員節省300至400億元，幅度較早前估算更高，至2023年平均基金開支比率將可穩步降至約20至25個基點。

許正宇出席立法會財經事務委員會會議時，介紹第二階段的法例修訂，並尋求立法會通過額外10億元的非經常性撥款。他表示，爭取在今個立法年度內完成第二階段的立法工作，以最快在2022年完成開發平台，受託人屆時可開始過渡至平台。

強積金基金開支比率累減三成

許正宇指，強積金基金的平均開支比率，過去13年間減少三成至最新的1.44%。他預期，推行「積金易」平台後，首兩年過渡期建議的30至40基點的收費水平計算，已可令平均行政費下跌約三成，平均基金開支比率則下跌一成多；展望在數碼使用率和規模效應帶動下，收費水平往後亦會繼續穩步向下調整至2032年的約20至25個基點。

他預期，由2023年至2032年期間，「積金易」平台為計劃成員可能減省約300至400億元，這較早前預計在未來20年可節省225至236億元的估算來得更高和更快。

連同今天尋求各位委員支持的10億元撥款，政府合共為「積金易」平台項目投入約49億元。

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編輯：趙穎妍

基金 許正宇 立法會 財經事務及庫務局 強積金

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